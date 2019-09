Zürich (awp) - Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich ist im August im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Dabei sind vor allem mehr Fluggäste auf dem Drehkreuz in Zürich umgestiegen. Insgesamt nahm die Anzahl Passagiere um 0,4 Prozent auf 3,11 Millionen zu, wie der Flughafenbetreiber am Mittwochabend mitteilte. ...

