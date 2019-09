Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - - SVOLT führte innovative Lithium-Ionen-Batterien vor, die durch die so genannte "Stacking-Technologie" angetrieben werden, als das wichtigste wegbereitende Produkt für die zukünftige Elektromobilität in Europa auf der IAA 2019 (Halle 9.0, Stand A09)



- With the "Engagement in Europe", the company made an announcement of its commitment to strengthen the European EV industry



Die SVOLT Energy Technology Co., Ltd., ein führender Hersteller von Traktionsbatterien, präsentierte am 10. September 2019 sein gesamtes Sortiment an Lithium-Ionen-Batteriezellen mit der sogenannten "Stacking-Technologie" auf der IAA-Messe. Im Bestreben, mit europäischen Automobilherstellern zu kooperieren, erklärte SVOLT die Vision des Unternehmens von einer innovationsorientierten Elektromobilität, die durch "Stacking-Verfahren" befähigt wird, und gab während des Vortrags "SVOLT's Engagement in Europe" (SVOLTs Engagement in Europa) das langfristige Engagement des Unternehmens bekannt, die eigenen Services zu lokalisieren.



Während der Veranstaltung zeigte SVOLT das umfangreiche Portfolio an Traktionsbatterien mit "Stacking-Technologie", einschließlich der Batteriezellen NCM 811 mit hoher Energiedichte und der Batteriemodule, PACKs und BMS, die Batteriesystemlösungen für PHEV und BEV bieten und speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden.



Zu den Spitzenprodukten von SVOLT gehören:



- 86-Ah-Batteriezelle: ein Star-Produkt, das für den

Nutzfahrzeugmarkt entwickelt wurde, und über 2C-Schnellaufladung

und 600.000 Kilometer Reichweite verfügt

- Die prismatische 51-Ah-VDA-Battieriezelle: entwickelt für

hochwertige PHEV-Modelle und in der Lage, die rein elektrische

Reichweite auf 80 km zu erhöhen

- Die "811-Material"-basierte VDA-Batterie: entwickelt für

hochwertige Passagierfahrzeuge SVOLTs Vision, die europäische Elektromobilität durch "Engagement in Europa" zu beschleunigen



Neben den Produkteinführungen erläuterte SVOLT zudem die mittel- und langfristige Vision des Unternehmens für die Beschleunigung der Zukunftstransformation der Elektromobilität in Europa. Als Teil dieses Vorhabens und um sieben Produktionsstätten weltweit zu etablieren, hat das Unternehmen vor, 2 Milliarden EUR (2,24 Milliarden USD) zu investieren, um eine Fabrik für 24GWh-Batterien und eine Fabrik mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen Kathodenmaterialien in Europa zu errichten. Dieser Schritt verdeutlicht die Entscheidung des Unternehmens, die eigenen Services und die Lieferkette im europäischen Markt zu lokalisieren.



Mit dem Bau der neuen Batteriefabrik wird bereits vor dem zweiten Quartal des Jahres 2020 begonnen werden. Das Projekt, das aus vier Phasen besteht, wird erwartungsgemäß im Frühjahr 2023 die erste Bauphase abschließen und den Betrieb mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 6 GWh aufnehmen.



"Europa ist ein wichtiger weltweiter Knotenpunkt für die Produktion, Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Wir hoffen mit lokalen Vorreitern in der Elektrofahrzeugbranche zusammenarbeiten zu können, indem wie Forschungszentren und Fabriken in der Region aufbauen. SVOLT freut sich darauf, gemeinsam mit europäischen Partnern Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie zu entwickeln, um die Transformation der Elektromobilität zu beschleunigen.", so Hongxin Yang, Geschäftsführer des Unternehmens.



Mit Sicherheit, Reichweite und Kosten als obersten Prioritäten hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit durch den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Stacking-Technologie in prismatischen Batterien vor allen Marktbegleitern weltweit enorm gesteigert. Die Technik steigert die Energiedeichte einer Batterie im Vergleich zum Wickelprozess um 5 % und die Lebensdauer um 10 %, während Kosten gesenkt werden können.



"Unter den neuen Technologien und Normen, die sich in diesem Bereich durchsetzen werden, wird sich eine der am stärksten ausgeprägten Evolutionen durch den Wechsel vom "Wickeln" hin zum "Stacking" während des Produktionsprozesses abzeichnen. Wir werden schon bald das "Zeitalter des stackings" für Lithium-Ionen-Batterien einleiten", so Hongxin Yang.



SVOLT ist mir mehr als 500 Patenten Rekordhalter und in Europa und Asien F&E-Zentren etabliert und Kooperationsvereinbarungen mit Sensata Technologies und der Tsinghua-Universität für die Entwicklung von kabellosen BMS und Batterie-Sicherheitsdesigns unterzeichnet.



Informationen zu SVOLT



SVOLT ist ein High-Tech-Unternehmen für neue Energien mit Sitz in Wuxi, Jiangsu, China, das die Innovationsbemühungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen EVB-Materialien, Zellen, Module, PACK, BMS, Energiespeicher und Solarenergie anführt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973307/1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973308/2.jpg



Pressekontakt:



Eric Fan

+86-151-3899-1231

fankejian@svolt.co

fankejian83@126.com



Original-Content von: SVOLT Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/48503