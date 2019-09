In Großbritannien gibt es keine Gewissheiten mehr - außer: Boris Johnson will den Brexit um jeden Preis. Doch auf das wahrscheinlichste Szenario ist die Wirtschaft überhaupt nicht vorbereitet.

Andrew Varga versucht noch immer, das Schlimmste abzuwenden, irgendwie. Seine Firma, seine 130 Mitarbeiter und sich selbst vor den Folgen des politischen Irrsinns bewahren, der sich seit Monaten, ach was: seit Jahren in seinem Land abspielt.

Der Geschäftsführer des Sicherheitsventilherstellers Seetru deutet auf ein offenes Zwischenstockwerk in einer Fabrikhalle in Bristol, fast 200 Kilometer westlich von London. Es riecht nach Metallspänen und Schmieröl, man hört das Kreischen von computergesteuerten Metallfräsen, vermischt mit Britpopmusik. "Das haben wir Anfang des Jahres einziehen lassen", sagt Varga, "wir brauchen mehr Lagerfläche."

Ab Mitte Oktober will Varga hier mehr Rohmaterialien lagern. Damit die Produktion nicht zum Stillstand kommt, wenn Großbritannien Ende Oktober ohne Abkommen die EU verlässt. Wenn.

Es wäre ökonomischer Wahnsinn, jedenfalls ein Experiment ohne Vorbild, da sind sich die meisten Experten einig. Und doch gewinnt der No-Deal-Brexit in diesen Tagen immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Boris Johnson, Großbritanniens Premier mit Drang zur Geltung und Hang zum Duell, hat seine Mehrheit im Parlament verspielt, sich womöglich verzockt. Sein konfrontativer Kurs gegenüber der EU, den er gleich nach seiner Ernennung zum Nachfolger von Theresa May einschlug, ist eine Sackgasse. Die Europäer verweisen kühl auf das ausgehandelte Abkommen und lassen Johnson einfach abblitzen.Doch Johnson hat sich zum Ziel gesetzt, ausgerechnet den sogenannten "Backstop" zu torpedieren, also jene Klausel, die verhindern soll, dass es zwischen Irland und Nordirland wieder eine scharfe Grenze gibt, mit Kontrollen von Waren und Menschen. Wenn die EU den Backstop nicht abschaffe, trete Großbritannien Ende Oktober aus. Sagt Johnson. Und fügt hinzu: Lieber liege er tot im Graben, als die EU noch mal um Aufschub zu bitten.

Das Parlament nimmt Johnsons Selbstmorddrohung allerdings nicht beim Wort - und verweigert dem Premier eine Mehrheit für den ungeregelten Brexit. Mehr noch: Es hat ihn gedemütigt, ihn in sechs Abstimmungen kalt auflaufen lassen. Johnson wiederum deutete an, er werde womöglich ein Gesetz ignorieren, das ihn verpflichtet, die EU um eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins zu bitten. Und bevor es weitere Niederlagen für ihn hagelt, hat er das Parlament erst einmal in einen mehrwöchigen Zwangsurlaub geschickt.

Ignoranz und Chaos

Wie es weitergeht? Völlig offen. Und wer einmal Sieger sein wird, werden erst Historiker sagen können. Klar ist nur: Der No-Deal-Brexit ist wahrscheinlicher denn je.

Und die Unsicherheit größer denn je. Internationale Investoren reagieren bereits, interessieren sich kaum noch fürs Land (siehe Grafik). Vor allem aber die britische Wirtschaft ist auf einen No Deal nicht einmal ansatzweise vorbereitet. Der Dachverband British Chambers of Commerce (BCC) kam in einer kürzlich veröffentlichten Studie zum Schluss, dass 41 Prozent der Firmen noch nicht mal untersucht hätten, wie sie ein No-Deal-Brexit träfe. In den meisten Firmen wusste auch niemand von den vereinfachten Zollverfahren, die nach einem ungeregelten Austritt helfen könnten, Verzögerungen an der Grenze zu verringern. Erstaunlich, mit welcher Ignoranz die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das vielleicht größte ökonomische Chaos ihrer jüngeren Geschichte zusteuert.

Einer der Gründe sind die unklaren Informationsangebote der Regierung. "Die anhaltende Unsicherheit macht Planungen beinahe unmöglich", sagt BCC-Generaldirektor Adam Marshall. Es gebe in vielen Bereichen "nicht genug klare und umsetzbare Informationen für Unternehmen, um einige der möglichen Auswirkungen abzuschwächen".

Auch Unternehmer Andrew Varga aus Bristol ist von der Regierung unbeeindruckt: "Sie war absolut nutzlos." Er habe mehrfach versucht, Vertreter von Ministerien und konservative Abgeordnete auf die drohenden Probleme aufmerksam zu machen - ohne Erfolg. Also half er sich selbst, traf alle denkbaren Vorkehrungen, damit er nach einem No-Deal-Brexit weiter mit Kunden in der ...

