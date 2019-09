Singapur (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2019 ist ein Übergangsjahr der chinesischen Energiewirtschaft für hochwertiges Wachstum. Dieses Jahr erlebt einen Investitionsboom in petrochemische Raffineriekomplexe, die Vermarktung von Erdgas sowie die Verlagerung oder Modernisierung von Produktionsanlagen in verschiedenen Regionen aus Gründen des Umweltschutzes usw.



Dieses Jahr zeigt auch Veränderungen des internationalen Umfelds und eine volatile Energiewirtschaft. Als wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt verzeichnet die petrochemische Industrie in China ein starkes Wachstum, das von Innovationen, Herausforderungen und Marktchancen angetrieben wird.



Am 9. September wurde das "2nd China Oil, Gas & Petrochemical Seminar" erfolgreich von SCI im Carlton in Singapur abgehalten. Über 100 Delegierte und Branchenanalytiker aus mehr als 80 Unternehmen nahmen an dem Seminar teil und tauschten sich über aktuelle Themen wie Branchenpolitik, Marktkenntnisse und -aussichten sowie Wachstumstrends der chinesischen Öl-, Gas- und Petrochemiemärkte aus.



John Cai, CEO von SCI, hielt die Eröffnungsrede und dankte allen Teilnehmern für ihre Unterstützung. Für ihn besteht der Kernwert von SCI darin, allen Marktteilnehmern zu präzisen Fakten über den chinesischen Rohstoff-Sportmarkt in Echtzeit zu verhelfen. Herr Cai sprach zudem die Gesamtleistung des chinesischen Energiemarktes an und betonte, dass China die Öffnung des Finanz- und Dienstleistungssektors unterstützt. Es gäbe stärkere Bindungen zwischen Rohstoffderivaten und den Spotmärkten in China, was zu einer gesteigerten Datennachfrage führen würde. SCI wird darauf bestehen, "die Wahrheit zu sagen", so Herr Cai. "Unsere Mission ist es, Transparenz mit unseren Produkten und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Wir haben gerade erst angefangen und wir werden nie aufgeben", fügte er hinzu.



Die SCI-Analytiker James Gao, Elyssa Zhang, Angel Chen und Woody Wu hielten Keynote-Vorträge über Ölraffination (Bunker), LPG, Aromaten und LNG. Sie legten die Aussichten und Chancen für die Erdöl-, Erdgas- und Petrochemie-Märkte Chinas dar und stützten sich dabei auf die Analyse der Grundlagen für Angebot und Nachfrage und die politischen Veränderungen.



James Gao informierte über Chinas Raffinerie-Chemiekomplexe, Trends der Erdölraffinationsbranche und den schwefelarmen Bunkermarkt. Chinas Erdölraffineriebranche steht aufgrund des übermäßigen Kapazitätsaufbaus vor einem Überangebot. Die Branche sieht sich zwei wesentlichen Upgrades gegenüber. Zunächst einmal sind viele Projekte zur Integration von Raffination und Chemie im Gange, die moderne Produktionstechnologien und Managementfähigkeiten mit sich bringen. Und zweitens bedeutet die globale Nachfrage nach schwefelarmen Bunkern eine große Chance für den chinesischen Bunkermarkt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie Chinas Raffinerien auf die neuen IMO (International Maritime Organization)-Vorschriften zu schwefelarmen Bunkern reagieren.



Elyssa Zang hat Chinas Propan- und PDH-Märkte analysiert und eine Prognose für Propanimporte abgegeben. Der chinesische Propanmarkt sieht sich einer schwierigen Situation gegenüber aufgrund der jüngsten Veränderungen auf dem globalen Rohölmarkt und der von China auf US-Propan erhobenen Zölle von 25%. Chinas Propanimport wird jedoch nach wie vor stark von der steigenden Nachfrage nach Propan-Tiefenverarbeitung angetrieben.



Angel Chen informierte die Teilnehmer über Veränderungen und Möglichkeiten auf dem Aromatenmarkt Chinas. China spielt mit steigender Kapazität eine größere Rolle im globalen Aromatenmarkt. Die Seminarteilnehmer zeigten ein starkes Interesse an der zu erwartenden Produktionszeit und Rentabilität neuer Projekte. Laut Frau Chen wird die Importabhängigkeit von Aromaten, insbesondere PX, stark abnehmen, wenn die neuen Websites von Zhejiang Petrochemical und Dalian Hengli Petrochemical online sind. Da sich die Wertschöpfungskette chinesischer Produzenten auf nachgelagerte Bereiche erstreckt, wird sich der globale Handelsfluss bis zu einem gewissen Grad verändern.



Der chinesische Erdgasmarkt verzeichnet ein schnelles Wachstum. 2018 stellte Woody Wu eine Tiefenanalyse zum Erdgasimport, den Nachfrageaussichten und dem Marktstatus zusammen. Die chinesische Reform der Erdgasvermarktung ist in die Umsetzungsphase eingetreten und der Pipeline-Transportmarkt ist jetzt davon betroffen. Angesichts der steigenden Erdgasnachfrage und der veränderten Preisgestaltung behalten immer mehr globale Player China im Auge. Der leistungsstarke LNG-Markt Chinas nimmt unter der neuen Situation neue Formen an.



Nach den zweistündigen Rede- und Interaktionssitzungen waren die Teilnehmer von den Erkenntnissen und der Professionalität der SCI-Analysten sehr beeindruckt. Sie äußerten zudem großes Interesse am chinesischen Markt und schätzen die SCI-Daten und die ausführlichen Analyseberichte.



In vier informativen Vorträgen tauschen alle Redner und das Publikum ihre Gedanken und Ideen aus. SCI hat sein Image als professioneller Experte auf dem chinesischen Rohstoffmarkt gut etabliert. SCI konnte seine Beziehungen zu den globalen Marktakteuren mit dieser in Singapur abgehaltenen Seminarserie erfolgreich ausbauen. SCI ist bestrebt, professionelle Dienstleistungen und zentrale Lösungen anzubieten, um Branchenführer dabei zu unterstützen, Wettbewerbsvorteile zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten auf dem Energie- und Petrochemiemarkt auszuloten.



Informationen zu SCI



SCI erbringt Dienstleistungen für 287 der Fortune Global 500-Unternehmen. SCI gewinnt Anerkennung und Vertrauen im In- und Ausland dank unserer Strategie der Markeninformationen für globale Kunden. In den vergangenen 15 Jahren konnte SCI sein Geschäft auf 673 Kategorien der Rohstoffmärkte basierend auf unserem Leitprinzip von Neutralität, Professionalität und Fokussierung ausdehnen. Darüber hinaus entwickelte SCI mehr als 300 Rohstoffindizes und etablierte den SCI-Preisbeurteilungsstandard. SCI hat Klarheit und Transparenz in den Markt gebracht und dazu beigetragen, immense Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum und Innovation zu schaffen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973755/2nd_SCI_Seminar.jpg



Kontakt:



Qianqian Sun

+86-18560299337

SUNQQ@sci99.com



Original-Content von: SCI, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100068413