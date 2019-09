Die Finanzaufsicht in der Schweiz stellt an die virtuelle Facebook-Währung Libra hohe Anforderungen. Doch auch in Deutschland wächst die Skepsis.

Als Facebook im Juni die Pläne für die Internetwährung Libra vorlegte, waren die Versprechen groß: Libra solle zu einer Währung für das Internetzeitalter werden und schon im kommenden Jahr an den Start gehen. Doch inzwischen wird immer deutlicher, dass der Weg für Facebook steinig wird.

Am Dienstag ließ die Schweizer Finanzaufsicht durchblicken, dass die Internetwährung hohe Anforderungen erfüllen muss, wenn das Projekt in der Eidgenossenschaft genehmigt werden soll. Nicht nur die Schweizer Finanzaufseher verfolgen die Pläne von Facebook aufmerksam. Auch in Deutschland werden mehr mahnende Stimmen laut. So geht die Bundesregierung zunehmend auf Distanz zu Libra und anderen "Stablecoins".

Das offenbart die noch unveröffentlichte Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Bundesregierung befürchtet darin, dass die Ausgeber von "Stablecoins" durch eine große Nachfrage nach Staatsanleihen Marktverzerrungen auslösen und sogar die Effektivität der Geldpolitik beschneiden könnten.

"Stablecoins" wie Libra sind digitale Münzen mit festem Wechselkurs zu einer anderen Währung. Die Anbieter sichern diese durch eine Deckung mit werthaltigen Anlagen. Im Fall der umstrittenen Kryptowährung Tether sind das Dollar-Bareinlagen.

Die Libra Association setzt auf einen Korb mit unterschiedlichen Staatsanleihen. Über die Währung und ihre Reserven soll eine unabhängige Stiftung in der Schweiz wachen, die auch die weitere Entwicklung des Projekts koordinieren soll. In erster Linie wären deshalb eidgenössische Finanzaufseher für das Vorhaben zuständig.

Gleiche Regeln

In der Schweiz würde Libra unter eine ganze Reihe von Regeln fallen, teilte die Finanzaufsicht Finma am Mittwoch mit. Das Internetgeld würde wohl als sogenanntes Zahlungssystem behandelt. Damit ist eine Reihe von ...

