Umwelt- und Klimaschutz sind längst zu einer drängenden globalen Herausforderung geworden. Quer durch die verschiedensten Branchen zählt die Ressourcenschonung zu den wichtigsten Themen, mit denen sich Unternehmen heute beschäftigen müssen. Die Verpackungsindustrie ist damit zu einem noch verantwortungsvolleren Umgang mit Materialien und Produkten aufgerufen und muss die Frage beantworten, wie sich die Auswirkungen auf die Umwelt der in vielen Fällen unverzichtbaren Verpackungen mindern lassen.Die European Strategy for Plastics in a Circular Economy der Europäischen Kommission will zukünftig den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...