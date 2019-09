Null- und Minuszins, Anleihekäufe - die EZB will EU-Staaten mit ihrer ultralockeren Geldpolitik entschulden, gleich, was es kostet. Bürger, Unternehmer und Anleger müssen sich auf extreme Szenarien einstellen.

Seit Wochen fiebern die Teilnehmer an den Finanzmärkten der Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag entgegen. Nicht weil Mario Draghi, Chef der EZB, nun zum letzten Mal in dieser Funktion vor die Presse tritt. Sondern weil sie erwarten, dass der Italiener ein geldpolitisches Feuerwerk abbrennen wird. Denn die Konjunktur in der Eurozone hat sich eingetrübt und die Teuerungsraten haben sich verringert. Ende Juli hatten die Währungshüter deshalb Arbeitsgruppen damit beauftragt, Vorschläge für neue geldpolitische Lockerungsmaßnahmen auszuarbeiten. Weil sich die Aussichten für die Wirtschaft seitdem weiter verschlechtert haben, zweifelt kaum jemand daran, dass Draghi nun zur Tat schreitet.

Beobachter rechnen damit, dass die EZB den Zinssatz für die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank von aktuell minus 0,4 Prozent weiter in den negativen Bereich drückt. Zugleich dürften die Währungshüter Freibeträge für die Bankeinlagen einführen, um so die finanziellen Belastungen der Institute durch den Strafzins abzumildern. Darüber hinaus könnte die EZB ankündigen, ihre Anleihekäufe, die sie seit Ende 2018 ruhen lässt, demnächst wieder aufzunehmen. Die Experten der Commerzbank rechnen mit monatlichen Käufen in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro. Dabei könnte die EZB die selbstgesetzte Obergrenze, bis zu der sie Anleihen einzelner Länder kauft, von aktuell 33 Prozent auf 40 oder gar 50 Prozent erhöhen, spekulieren die Ökonomen der Berenberg Bank.

Begründen dürften die Währungshüter die erneute geldpolitische Lockerung mit der trüben Konjunktur und der aus ihrer Sicht zu geringen Inflation. Diese liegt derzeit bei rund einem Prozent. Doch hinter dem offiziellen Ziel, Konjunktur und Wachstum zu stimulieren, verbirgt sich das wahre, hoch politische Ziel: Die EZB will die Staatshaushalte der Eurozone entschulden.

In der Finanz- und Eurokrise hatten die Regierungen milliardenschwere Kredite aufgenommen, um die Konjunktur und die Banken zu retten. Das billige Geld der EZB und deren Anleihekäufe sollten den Schuldendienst der Regierungen gering halten und sie vor dem Bankrott bewahren.Doch statt die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, nahmen die Regierungen immer neue Schulden auf. Mittlerweile sind ihre Außenstände so groß, dass sie diese nur mit Bonsai-Zinsen tragen können. Mit jeder Milliarde zusätzlicher Schulden wächst der Druck auf die EZB, die Zinsen niedrig zu halten oder sie noch weiter zu senken.

Um die Niedrigzins-Schuldenspirale zu stoppen, müssten die Staatschulden sinken. Die Frage ist nur: Wie kann das angesichts der Sparmüdigkeit der Regierungen geschehen? Und welche Rolle spielt die EZB dabei? Mehrere Szenarien sind denkbar.

Umschuldung

Ginge es nach marktwirtschaftlichen Regeln, müssten überschuldete Staaten wie Italien, Portugal und Griechenland eine Umschuldung beantragen. Die Gläubiger wären dann gezwungen, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten, längere Laufzeiten hinzunehmen und ihre Zinsansprüche zu reduzieren. Die Außenstände der Staaten sänken und mit ihnen der Druck auf die EZB, die Zinsen niedrig zu halten. Die Währungshüter könnten die Geldpolitik allmählich wieder normalisieren und die Zinsen in den positiven Bereich zurückführen.

Das Problem ist jedoch: Die Forderungsverluste würden vor allem Banken, Lebensversicherungen und Notenbanken treffen, die massenweise Staatsanleihen in ihren Bilanzen halten. So befinden sich 63 Prozent der italienischen Staatsanleihen in den Büchern der italienischen Banken und der Zentralbank. Bei einer Umschuldung müssten die Banken ihre Wertpapierbestände abschreiben. Die Institute gerieten ins Straucheln, eine Bankenkrise wäre kaum zu vermeiden. Zudem ist mit sozialen Unruhen zu rechnen, wenn Lebensversicherungen und damit die Altersvorsorge vieler Menschen den Bach runter gehen. Politiker und Zentralbanker scheuen daher eine Umschuldung wie der Teufel das Weihwasser.

Finanzielle Repression

Die EZB hat daher einen anderen Weg eingeschlagen: die finanzielle Repression. Mit dieser Strategie war es den Notenbanken nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, die staatlichen Schuldenberge, die sich im Krieg aufgetürmt hatten, abzuschmelzen.

Im Kern geht es dabei darum, den durchschnittlichen Nominalzins für Staatsanleihen unter die Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts zu drücken. Das lässt für sich genommen die Schuldenquote des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...