Die Europäische Zentralbank wird wohl versuchen, weitere geldpolitische Impulse zu setzen. Das ist umstritten - und könnte nach Auffassung von Finanzmarktexperte Jan Pieter Krahnen sogar nach hinten losgehen.

Investoren haben den Schritt in ihrer Anlagestrategie bereits eingepreist, Beobachter sind sicher: Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag auf der Sitzung des EZB-Rats die ohnehin expansive Geldpolitik im Euroraum weiter lockern. Doch welche Impulse können davon noch ausgehen? Und werden Banken und Sparkassen mit ihrem Flehen, die Strafzinsen abzumildern, endlich erhört? Jan Pieter Krahnen leitet das renommierte Center for Financial Studies an der Frankfurter Goethe-Universität und hat die EU-Kommission bei der Reform des Bankensektors beraten.

WirtschaftsWoche: Herr Krahnen, seit 2014 ist der Zins für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB negativ. Diese haben seitdem mehr als 20 Milliarden Euro Strafzinsen gezahlt. Ist es an der Zeit, dass die Zentralbank Rücksicht nimmt?Jan Pieter Krahnen: Grundsätzlich haben die Ertragssituation einer Bank und das Zinsniveau nicht direkt miteinander zu tun. Es ist nicht zwangsläufig so, dass bei niedrigen Zinsen die Erträge der Banken sinken. Sie leben von der Differenz zwischen Sparzins und Kreditzins. Beide kommen am Markt zustande.

Nur haben Banken und Sparkassen zunehmend Probleme, die niedrigen Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben. Minuszinsen auf Sparguthaben gelten zum Beispiel als Tabu.Vielen erwarten, dass die Sparer dann ins Bargeld flüchten, aber da bin ich mir nicht so sicher. Die Leute werden schnell erkennen, dass nichts so teuer ist wie Bargeldhaltung. Teurer jedenfalls als ein Negativzins, solange der nicht dramatische Ausmaße annimmt. Die Zinsspanne wird zwar kleiner, aber sie kann durchaus auskömmlich bleiben, auch bei Negativzinsen - dafür können höhere Kontoführungsgebühren sorgen.

Im Klartext: Banken müssen sich auf Zeiten extrem niedriger Margen einstellen?Genau. An einigen Stellen wird es vielleicht gar keine Margen mehr geben. Denken Sie an neue Kreditverteilungssysteme, bei denen das Geld von Sparern über eine Plattform direkt und gezielt weiter an Kreditnehmer fließt. Da brauchen sie gar keine Bank als Intermediär.

Dennoch: Der negative Einlagezins von aktuell minus 0,4 Prozent schmälert die Profitabilität der Banken und könnte weiter sinken. Ist es angemessen, wenn die EZB sich dahingehend für unzuständig erklärt? Oder wird es Zeit für einen Freibetrag? Ich stimme mit der Ansicht überein, dass die EZB nicht für die Geschäftsmodelle der Banken verantwortlich ...

