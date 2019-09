Der Dax dürfte mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Den Handelsverlauf entscheiden werden die Ergebnisse der heutigen EZB-Sitzung. Was sonst noch wichtig wird.

Der Dax ist nicht zu bremsen. Auch nach fünf Handelstagen mit Kursgewinnen in Folge schloss der deutsche Leitindex am Mittwoch 0,74 Prozent im Plus bei 12.359 Punkten. Besonders positiv für die Märkte: Die US-Regierung will die für Anfang nächsten Monats angekündigte Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschieben. Trump reagierte damit auf ein Signal der Entspannung, das zuvor die Regierung in Peking ausgesendet hatte.

Entsprechend positiv dürfte dürfte auch der Dax in den heutigen Handel starten: Vorbörslichen Indikatoren zufolge liegt der deutsche Leitindex gegen 6.30 Uhr bei 12.438 Zähler, ein Plus von rund 80 Zählern.

Entscheidend für den weiteren Handelsverlauf dürfte heutigen Entscheidungen der Notenbanker sein. In Frankfurt könnte die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung ein "geldpolitisches Feuerwerk" abbrennen. Zumindest erwartet das Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der niederländischen ING Bank in Deutschland. Als ausgemacht gilt eine Zinssenkung. Doch dabei allein dürfte es nicht bleiben.

1 - Vorgabe aus den USA

Spekulationen auf eine Annäherung im Zollstreit mit China haben Anleger am Mittwoch zum Einstieg in US-Aktien ermuntert. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher auf 27.137 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 8169 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3000 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die japanischen Aktien sind erneut gestiegen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Donnerstagmittag 0,9 Prozent fester bei 21.789 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,7 Prozent auf 1595 Zähler und erreicht damit seinen höchsten Stand seit Anfang Mai diesen Jahres. Vor allem die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die geplante Erhöhung von Zöllen auf chinesische Importe um zwei Wochen zu verschieben, trieben die Kurse.

3 - Trump verschiebt Anhebung von China-Strafzöllen

Die US-Regierung will die für Anfang Oktober angekündigte Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschieben. Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) als "Geste des guten Willens" auf Twitter an. Auf Bitten des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He und angesichts der Tatsache, dass die Volksrepublik am 1. Oktober ihr 70-jähriges Bestehen feiere, sei vereinbart worden, die geplante Anhebung der Zölle für diese Tranche vom 1. auf den 15. Oktober zu verschieben.

Trump reagierte damit auf ein Signal der Entspannung, das zuvor die Regierung in Peking ausgesendet hatte. China hatte eine Liste von US-Produkten vorgelegt, die von Strafzöllen ausgenommen werden sollen. Es geht um 16 Arten von Produkten, wie Chinas Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, ...

