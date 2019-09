Der kanadische Immobilien-Dienstleister FirstService Corporation (ISIN: CA33767E1034, NASDAQ: FSV) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar aus. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,60 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 101,55 US-Dollar (Stand: 11. September 2019) bei 0,60 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 7. Oktober 2019 (Record date: ...

