Die Konjunkturaussichten trüben sich weiter ein, das IMK sieht eine akute Rezessionsgefahr. Auch die gute Inlandsnachfrage könne die Konjunktur nicht mehr stützen.

In Deutschland stehen die Zeichen auf Rezession. Die Konjunkturampel springt im Herbst auf "rot" und zeigt damit akute Rezessionsgefahr an, wie die Forscher des gewerkschaftsnahen Instituts IMK der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mitteilten.

Für den Zeitraum von September bis Ende November weist das Frühwarnsystem des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ein Risiko für eine schrumpfende Wirtschaft von 59,4 Prozent auf - nach 43 Prozent im August. Das ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...