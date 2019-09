Nach mehreren Todesfällen sollen ausgefallene Geschmacksrichtungen für E-Zigaretten nach dem Willen der US-Regierung verboten werden.Washington / New York - Ausgefallene Geschmacksrichtungen für E-Zigaretten sollen nach dem Willen der US-Regierung in den Vereinigten Staaten verboten werden. Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch im Weissen Haus in Washington "sehr strenge" Vorschriften für Hersteller an und bezeichnete die Nutzung von E-Zigaretten als "grosses Problem".

