Die Ergebnisse hätten ein deutlich reduziertes Rückfallrisiko gezeigt und in beiden Studien ein ähnliches Sicherheitsprofil, wie es am Donnerstag in einer Medienmitteilung hiess.Als Ziel der Studie war die Zeit definiert worden, die es bis zum ersten protokolldefinierten Rückfall in der doppelblinden Periode dauerte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...