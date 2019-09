Die Lebensmittelindustrie ist in den letzten Jahren häufig im Zusammenhang mit dem Einsatz genetisch veränderter Organismen in die Kritik geraten. Bekannt gewordene Betrugsfälle oder schlichtes Versagen in der Qualitätskontrolle führen immer häufiger zu Rückrufaktionen bei Lebensmitteln. Das Vertrauen in die Industrie und staatliche Prüfungsstellen schwindet. Der Endverbraucher hat also immer mehr den Anreiz selbst zu prüfen, ob das gekaufte Produkt auch wirklich die Inhaltsstoffe enthält, die auf der Verpackung stehen.

Schon vor Jahren hat die Hightech-Welle die Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie erfasst, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie Internet- oder mobile Verbraucheranwendungen. Dennoch entwickelte sich Ag-Tech (Agricultural Technology) innerhalb der vergangenen Jahre zu einem stark wachsenden Industriezweig. Optimierungen beruhten dabei häufig auf einem neuen, immer detaillierteren Verständnis der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Lebensmitteln und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Möglich machten dies technologische Innovationen wie die Nahinfrarotspektroskopie.

Jede Substanz hat abhängig von der molekularen Zusammensetzung einen charakteristischen spektralen Fingerabdruck, anhand dessen sich alle wichtigen Inhaltsstoffe qualitativ und quantitativ auf optischem Wege bestimmen lassen.

Tanz der Moleküle

Spektroskopie beruht auf der Bestimmung charakteristischer Wellenlängen, die es erlaubt, die Zusammensetzung von Objekten präzise zu identifizieren. In der physikalischen Grundlagenforschung ist es sogar möglich, einzelne Atome zu bestimmen. In der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie hingegen ist es das Ziel, molekulare Verbindungen zu bestimmen.

Die Energie der elektromagnetischen Wellen liegt im Bereich der korrespondierenden Bindungsenergie zwischen den einzelnen Atomen. Bei der Beleuchtung regt das infrarote Licht die Moleküle zum Schwingen an. Aufgrund der Resonanzerscheinung bewegt die spezifische Wellenlänge der Lichtquelle nur eine entsprechende atomare Verbindung, die die gleiche Bindungsenergie hat. Dabei entstehen je nach atomarem Bindungstyp Grundschwingungen, Oberschwingungen und Kombinationsschwingungen, die im Infrarotbereich messbar sind. Eine charakteristische atomare Verbindung tritt also in mehreren Wellenbereichen auf - je nachdem, ob es sich um eine Grund- oder Oberschwingungen handelt (Bild 1). Im Nahinfrarotbereich (NIR) findet man in der Regel nur Oberschwingungen der entsprechenden Verbindungen.

Bei vielen anderen Lebensmittelanalysen ist das Ziel dagegen lediglich den prozentualen Anteil der entsprechenden Bestandteile zu bestimmen wie etwa den Zucker-, Fett- oder Wassergehalt. Diese Methode heißt quantitative Spektroskopie.

In den meisten Fällen besteht das zu analysierende Objekt nicht aus einer laborreinen Mischung. Es wird schnell deutlich, dass die Identifikation der Bestandteile bei komplizierten und unbekannten Substanzen schwierig werden kann, da sich die einzelnen Schwingungen im Gesamtspektrum überlagern können. Im Gegensatz zur oben genannten quantitativen Analyse handelt es sich hier um eine qualitative Analyse. Die hier genutzten mathematischen Modelle sind weitaus komplexer und müssen trotzdem auf eine reduzierte Zielmenge ausgerichtet werden, um sinnvolle Resultate zu erzielen. Ein handliches Spektrometer auf ein willkürlich gewähltes Objekt zu halten und unmittelbar eine detaillierte Analyse zu bekommen, ist also erst in ferner Zukunft zu erwarten. Ein erster Schritt in diese Richtung ist aber bereits gemacht.

Nahinfrarot-Spektroskopie

Der Nahinfrarotbereich ist als Teil des elektromagnetischen Spektrums ...

