Das hört ja gar nicht mehr auf: In den vergangenen drei Monaten sind die Rohöl-Lagerbestände der US-Unternehmen in elf von dreizehn Wochen gefallen. Und für die vergangene Woche stand, am Mittwochnachmittag veröffentlicht, mit -6,9 Millionen Barrel wieder einmal ein Rückgang der deutlichen Sorte an.

