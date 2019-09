Zürich (ots) - Die Digitalisierung verändert Unternehmen und Organisationen gleichermassen schnell und grundlegend. Führung muss neu gedacht werden. Kann man Führen lernen? Wie wird in Zukunft befördert? Am SKO-LeaderCircle vom 17. September 2019, 18 Uhr, in Zürich diskutiert Stefan Barmettler, Handelszeitung, mit den profilierten Podiumsgästen Prof. Dr. Heike Bruch, Uni St. Gallen, Ralph Echensperger, Zurich Schweiz, Dr. Marcel Oertig, Avenir Group und Dr. Hans C. Werner, Swisscom.



Im intensiven Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte spielen kompetente «Leader» und ihre Führungsarbeit die ausschlaggebende Rolle.



Das Arbeitstempo ist schneller geworden, die Flexibilität und der Druck immer grösser. Hierarchien werden abgebaut zu Gunsten selbstorganisierter Teams. Führung braucht es trotzdem und wird anspruchsvoller. Angesichts der aktuellen Managementliteratur erhält man den Eindruck, dass Führungskräfte als Chef, Coach, Integrationsfigur und Visionärin Übermenschen sein müssen. Was zeichnet gute Führung und gute Führungskräfte aus?



Tatsache ist: Führung muss neu gedacht werden, damit sie den komplexen Anforderungen der digitalen, dynamischen, vernetzten und entgrenzten Arbeitswelt gerecht wird. Es gibt Menschen, die von Natur aus Führungspersonen sind und instinktiv alles richtig machen. Die meisten jedoch rutschen in Führungspositionen ohne entsprechende Weiterbildung. Kann man Führen überhaupt lernen?



Wie bereiten Unternehmen ihre angehenden Führungspersonen darauf vor? Welche neuen Ansätze werden heute in den Führungsweiterbildungen gelehrt? Wie kann künstliche Intelligenz Rekrutierung und Führungsarbeit verbessern? Wie wird in Zukunft eingestellt und befördert? Und welche Rolle spielen dabei Algorithmen oder Assessments, in welchen mit sogenannten «Wearables» Führungssituationen simuliert werden?



Diskutieren Sie am 44. SKO-LeaderCircle vom 17. September mit Podiumsgästen aus Wirtschaft und Wissenschaft, und bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen mit ein. Welcome-Apéro und das anschliessende Stehdinner bieten die ideale Gelegenheit zur Vertiefung und zum Austausch mit spannenden Persönlichkeiten.



Programm



17.30 Uhr

Welcome Drink

18.00 Uhr

Start: Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter, Schweizer Kader

Organisation SKO

Impulsreferat von Prof. Dr. Heike Bruch

Talk: Einzelinterviews mit den Podiumsgästen:

Prof. Dr. Heike Bruch, Ralph Echensperger, Dr. Marcel Oertig und Dr.

Hans C. Werner

Podium: geleitet von Stefan Barmettler, Chefredaktor Handelszeitung

19.45 Uhr

Stehdinner Buffet, neue Kontakte, interessante Gespräche Podiumsgäste



- Prof. Dr. Heike Bruch, Leitern Institut für Führung und

Personalmanagement der Universität St. Gallen (Impulsreferentin)

- Ralph Echensperger, Chief Claims Officer bei Zurich Schweiz

- Dr. Marcel Oertig, VR-Präsident und Partner der Avenir Group AG

- Dr. Hans C. Werner, Leiter Group Human Resources und Mitglied

der Swisscom Konzernleitung. Veranstaltungsort



Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Auditorium, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich



