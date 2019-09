Auch am Mittwoch setzte sich die Kursrallye an der Börse fort. Der Deutsche Aktienindex konnte rund 90 Punkte auf 12.359 Zähler zulegen und damit seinen Trend festigen. Welche Kursmarken stehen für den Donnerstag im Fokus? Starker DAX-Trend ohne Korrektur Es scheint so, als ob die Korrekturen am Deutschen Aktienmarkt nicht mehr gewün ...

Den vollständigen Artikel lesen ...