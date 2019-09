flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch mit einem Kursgewinn ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch mit einem Kursgewinn von 0,74 Prozent bei 12.359,07 Punkten via Xetra aus dem Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,33 Mrd. Euro. Auch die restlichen umsatzstarken Indizes konnten mehrheitlich überzeugen. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Kursplus von 0,51 Prozent bei 3.516,82 Punkten. An der Wall Street gingen die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit sehr soliden Kursgewinnen aus dem Handel. Der S&P500 eroberte sich die 3.000er-Marke zurück. Überhaupt sind die US-Indizes nicht mehr sehr weit von ihren Rekordhoch entfernt.

Am heutigen Donnerstag wird das Highlight des Tages definitiv der EZB-Zinsentscheid um 13:45 Uhr und vor allem die EZB-Pressekonferenz um 14:30 Uhr sein. Es ist zudem die letzte EZB-Pressekonferenz für Mario Draghi vor der Übergabe der Amtsgeschäfte an Christine Lagarde. Bereits am Morgen wurden um 08:00 Uhr deutsche Verbraucherpreise für den August ausgewiesen. Im weiteren Verlauf werden um 08:45 Uhr französische Verbraucherpreise für den August publiziert und um 11:00 Uhr folgt noch die Juli-Industrieproduktion für die Eurozone. Diese Daten werden aller Voraussicht jedoch nicht mehr in die EZB-Geldpolitik einfließen. Die EZB könnte mitunter die Senkung des Einlagensatzes auf ein Minus von 0,50 Prozent bekanntgeben, sowie ein neues Anleiheankaufprogramm. Bei letzterem ist man sich in den letzten Tagen jedoch nicht mehr so sicher. Auch wäre ein neuer Ankaufschlüssel für Staatsanleihen von Nöten, der der EZB dann den endgültigen Vorwurf der direkten Staatsfinanzierung einbringen dürfte. Die Gefahr, dass die EZB die Märkte enttäuschen könnte, ist zumindest vorhanden. Auch dürfte zum Beispiel der DAX bereits eine gehörige Portion positiver Erwartungshaltung eingepreist haben. Am Nachmittag werden um 14:30 Uhr noch US-Verbraucherpreise für den August erwartet, sowie um 18:00 Uhr der US-WASDE-Report (Landwirtschaftsbericht über weltweites Angebot- und Nachfrageschätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums). Später am Abend um 20:00 Uhr wird noch das monatliche US-Budget-Statement für den August veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichten die beiden US-Konzerne Kroger und Broadcom von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten überwiegend fester. Die US-Futures wiesen durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.435 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Plus von 0,74 Prozent und 12.359,07 Punkten. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.814/13.219 und 13.597 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.938/11.547 und 11.062 Punkten in Betracht.

