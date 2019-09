FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin freundlich zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der September-Kontrakt steigt gegen 8.10 Uhr um 32,5 Punkte auf 12.416. In den Handel gegangen war er mit 12.431,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.446 und das Tagestief bei 12.408 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 4.000 Kontrakte.

Die technischen Kaufsignale aus der Kopf-Schulter-Bodenformation gelten zunächst als abgearbeitet. Zudem ist der Future in der Widerstandszone zwischen 12.400 und 12.500 Punkten angekommen. Damit sollten Konsolidierungsansätze laut Marktteilnehmern nicht überraschen. Der steile beschleunigte Aufwärtstrend liegt bei etwa 12.275 Punkten.

September 12, 2019

