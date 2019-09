In Düsseldorf kann der bundesweit aktive Wohnentwickler Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80), SDAXaufsteiger, einen wichtigen Fortschritt für sein Projekt "Niederkasseler Lohweg 20" vermelden. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf konnte das Bebauungsplanverfahren bereits mit Ende Juli 2019 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Mit Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf erlangte der neue Bebauungsplan Rechtskraft. Kurz danach reichte Instone den Bauantrag für das Projekt in zentraler Lage und in unmittelbarer Nähe zur U-Bahnstation "Am Seestern" ein.

Ab Oktober 2019 bis voraussichtlich Mitte 2020 sind nun die Rückbauarbeiten des Bestandsgebäudes - ein siebengeschossiges Bürogebäude mit veralteter Bausubstanz - geplant. Dadurch entsteht Platz für ein Wohnprojekt, das breite Nutzerschichten ansprechen wird, sowie für eine zweigruppige Kita. Auf der Grundstücksfläche von rund 8.150 Quadratmeter plant Instone die Errichtung von insgesamt 221 Wohnungen, darunter sowohl öffentlich geförderte, preisgedämpfte und freifinanzierte Einheiten. Das Angebot wird abgerundet durch 151 Tiefgaragen-Stellplätze.

"Wir freuen uns, dass der neue Bebauungsplan steht und wir mit dem Rückbau und danach mit bauvorbereitenden Maßnahmen für dieses wichtige Wohnprojekt beginnen können. Die Stadt Düsseldorf teilt unsere Vision für diesen Standort und gemeinsam arbeiten wir daran, einen relevanten Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in dieser Stadt zu realisieren", sagt Andreas Gräf, COO der Instone Real Estate.

Nach Erhalt der Baugenehmigung, die für das Jahr 2020 erwartet wird, werden die Bauarbeiten für das auch architektonisch zukunftsweisend und heterogen geplante Projekt beginnen. Die Wohnsiedlung soll sich auf drei langgezogene Bauteile verteilen, die einen ...

