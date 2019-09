Die De Raj Group AG hat einen Vertrag über den Erwerb eines bestehenden Objekts für Wasserrecycling bzw. -wiederverwendung in Namibia geschlossen. Der Bau dieser Anlage wurde vor 4 Jahren abgeschlossen und wird derzeit so geführt, dass die Gemeinde den von ihr geforderten Reinigungsstandard voll umsetzen kann. Dies ist den Angaben zufolge ein hochprofitables Geschäft mit einem Jahresumsatz von ca. 4 Mio. Euro und ca. 2/3 davon sind EBITDA, so die die Gesellschaft. Der Vertrag für diese Anlage hat eine Laufzeit von weiteren 16 Jahren. Die Akquisition wird durch die von der ITI Capital Ltd. angeführte Anleiheplatzierung finanziert.Die De Raj Group AG plant den Betrieb einer namibischen Kläranlage, die sich derzeit in einem ausgezeichneten Zustand ...

