14 Unternehmer machen das Rennen zum «Entrepreneur Of The Year 2019» in vier Kategorien unter sich aus.Zürich - EY präsentiert die Finalisten der 22. Ausgabe des Wettbewerbs EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz. 45 Persönlichkeiten aus national und international tätigen Schweizer Firmen haben sich 2019 dem Wettbewerb gestellt. Die unabhängige Jury hat sich auf 14 Finalisten festgelegt, davon fünf aus der Westschweiz, zwei aus dem Ticino und sieben aus der Deutschschweiz.

