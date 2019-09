Aspera gewinnt Silicon-Valley-Unternehmen für Social Networking als Neukunden DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Aspera gewinnt Silicon-Valley-Unternehmen für Social Networking als Neukunden 12.09.2019 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Großauftrag zur Steuerung und Optimierung von Unternehmenssoftware erhalten Aachen, Deutschland / Boston, USA - 12. September 2019 - Aspera, der führende Anbieter im Bereich Software Asset Management (SAM), hat bekanntgegeben, dass ein global tätiges soziales Netzwerk einen Vertrag in siebenstelliger Höhe unterzeichnet hat, um die Lizenzmanagement-Services und die SAM-Plattform SmartTrack zu nutzen. Der Kunde suchte einen Partner, der eine SAM-Lösung zur Compliance-Automatisierung der wichtigsten Softwareanbieter mit detaillierten Informationen über den Lizenz-Status der Software bereitstellen konnte. Die Projekt-Initiative erfolgte mit Unterstützung der Führungsebene. Die Lizenzmanagement- und Optimierungstools von Aspera wurden dank ihrer Skalierbarkeit und Kompatibilität mit Cloud-Services ausgewählt. Sie haben sich zur Optimierung von Softwarelizenzen und für das Lifecycle-Management von Hardware in Rechenzentren und für Desktop-PCs bewährt. Das gilt sowohl für eine lokale als auch für eine Nutzung auf Microsoft Azure. "Dieser Vertragsabschluss ist der guten Geschäftsbeziehung und dem Vertrauen zu verdanken, welches Kunden Aspera entgegenbringen,", meint Mel Passarelli, Managing Director von Aspera Technologies Inc. "Wir freuen uns darauf, auch für dieses Unternehmen dank leistungsstarker SAM-Lösungen Mehrwerte zu schaffen." Aspera ist mit Niederlassungen in den USA, Kanada und Europa sowie über ein wachsendes Netzwerk von Vertriebspartnern weltweit tätig. Das Produktportfolio deckt alle große Softwareanbieter und SaaS-Anwendungen ab. Zudem unterstützt das unternehmensinterne Serviceteam rund um den Globus Unternehmen in jeder Phase ihres SAM-Projekts. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.de abrufbar. Über Aspera Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren. Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar. Kontakt Aspera GmbH Dr. Joshua Brazee Marketing Tel: +49 241 927870-3265 Joshua.Brazee@aspera.com USU Software AG Dr. Thomas Gerick Corporate Communications Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 t.gerick@usu-software.de E-Mail: f.sorge@usu-software.de 12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 872439 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 872439 12.09.2019 ISIN DE000A0BVU28 AXC0076 2019-09-12/09:15