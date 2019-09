Entspannungssignale im Handelsstreit beflügeln den deutschen Leitindex zur Eröffnung. Der Index gilt nun aber als korrekturanfällig.

Die Rally am deutschen Aktienmarkt geht munter weiter: Der deutsche Leitindex startet 0,2 Prozent im Plus bei 12.383 Zähler. Bereits am gestrigen Handelstag legt das Börsenbarometer 0,74 Prozent zu und ging bei bei 12.359 Punkten aus dem Handel.

Der Hauptgrund für diese freundliche Tendenz sind die weiteren Entspannungssignale im Handelsstreit. Die US-Regierung will die für Anfang nächsten Monats angekündigte Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschieben. Präsident Donald Trump reagierte damit auf ein Signal der Entspannung, das zuvor die Regierung in Peking ausgesendet hatte.

Nach der heutigen Eröffnung mit einem Hoch bei 12.395 Zählern hat die Frankfurter Benchmark laut Charttechnik ihr erstes Kurspotenzial von 12.400 Punkten abgearbeitet und gilt kurzfristig als korrekturanfällig. Doch die Daten der Anlegerstimmung bescheinigen dem Dax eine weiterhin konstruktive Lage.

"Von der derzeitigen Positionierung der von uns befragten Akteure geht jedenfalls keine allzu große Gefahr für das Börsenbarometer aus", meint Joachim Goldberg nach Auswertung der Anlegerumfrage der Börse Frankfurt. "Im Gegenteil: Sollte es zu Rücksetzern in Richtung 12.000/12050 Punkte kommen, könnte sich vermehrt Kaufinteresse zeigen."

Und was passiert bei weiter steigenden Kursen? Nach Meinung des Verhaltensökonomens dürfte sich in diesem Fall das Kaufinteresse in Grenzen halten. Denn offenbar gibt es dann nur noch Investoren, die kaufen müssen. Und wenige, die aus Überzeugung kaufen würden.

Dass sich eine mögliche Dax-Korrektur in Grenzen halten dürfte, zeigt auch ein Blick auf das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart. Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung und angesichts der stetig steigenden Kurse der vergangenen Tage haben die Privatanleger deutlich auf fallende Kurse gesetzt.

Dieser Indikator, der anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet wird, ist mit minus 10,5 auf den zweitniedrigsten Wert der vergangenen zwölf Monate gefallen. In den Depots liegen so viele Short-Hebelprodukte, die von fallenden Kursen profitieren, wie seit langem nicht mehr. Das Euwax-Sentiment gilt aber als Kontraindikator und dürfte eine mögliche Dax-Korrektur deutlich eingrenzen.

Entscheidend für den heutigen Handelsverlauf gilt die Zinsentscheidung der EZB. Die Notenbanker werden voraussichtlich eine "Bazooka" (US-Panzerbüchse) auspacken, also ein größeres Paket zur Lockerung der Geldpolitik verkünden. Denn die Notenbanker treibt die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung um.

Doch die "Bazooka", die heute voraussichtlich verkündet wird, dürfte ein Schuss ins Leere werden und vermutlich wenig Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben.

Die möglichen EZB-Entscheidungen im Überblick

1. Senkung des Einlagenzinses: Voraussichtlich um 20, eventuell nur 10 Basispunkte soll dieser Zins fallen. Aktuell liegt dieser Satz, den ...

