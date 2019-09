Im ersten Halbjahr 2019 sind in Deutschland rund 64.000 Betriebe gegründet worden, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Das waren 0,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Auswertung der Gewerbemeldungen am Donnerstag mit.



Die Zahl neu gegründeter Kleinunternehmen lag im ersten Halbjahr 2019 mit knapp 86.300 um 4,0 Prozent unter dem Wert des ersten Halbjahrs 2018. Die Zahl der Gründungen von Nebenerwerbsbetrieben hingegen stieg um 5,9 Prozent auf fast 138.400. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg im ersten Halbjahr dieses Jahres auf rund 352.200, das waren 0,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr, so das Statistikamt. Gewerbeanmeldungen müssen nicht nur bei Neugründung eines Gewerbebetriebes erfolgen, sondern auch bei Betriebsübernahme (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlung (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) oder Zuzug aus einem anderen Meldebezirk. Knapp 51.300 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gaben im ersten Halbjahr 2019 ihr Gewerbe vollständig auf. Das waren 2,8 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr, so die Statistiker weiter.



Die Zahl der im ersten Halbjahr dieses Jahres aufgegebenen Kleinunternehmen sank um 7,3 Prozent auf rund 101.200. Geringfügig auf fast 93.800 gestiegen ist dagegen die Zahl der Aufgaben von Nebenerwerbsbetrieben (+0,6 Prozent). Insgesamt lag die Zahl der Gewerbeabmeldungen bei den Gewerbeämtern mit knapp 308.800 um 2,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, so das Bundesamt.