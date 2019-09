Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) beraten an diesem Vormittag in Frankfurt über eine Zinssenkung und weitere Hilfen für die schwächelnde Konjunktur im Euro-Raum. Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter um ihren scheidenden Notenbankchef Mario Draghi ein ganzes Bündel an Maßnahmen beschließen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...