Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Henkel -0,8% auf 94,24, davor 12 Tage im Plus (10,03% Zuwachs von 86,34 auf 95), Suess Microtec -1,02% auf 8,73, davor 10 Tage im Plus (17,44% Zuwachs von 7,51 auf 8,82), Exxon -0,19% auf 71,93, davor 9 Tage im Plus (7,26% Zuwachs von 67,19 auf 72,07), LEG Immobilien +0,44% auf 100, davor 7 Tage im Minus (-6,78% Verlust von 106,8 auf 99,56), CA Immo +0,99% auf 30,7, davor 7 Tage im Minus (-5,59% Verlust von 32,2 auf 30,4), TLG Immobilien 0% auf 24,2, davor 7 Tage im Minus (-11,36% Verlust von 27,3 auf 24,2), Commerzbank-0,97% auf 5,703, davor 6 Tage im Plus (12,81% Zuwachs von 5,11 auf 5,76), Drillisch -0,59% auf 30,46, davor 6 Tage im Plus (23,65% Zuwachs von 24,78 auf 30,64), Pantaflix +4,32% auf 1,98, davor 6 Tage im Minus (-16,75% Verlust von 2,28 ...

