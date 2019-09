Zinnowitz (ots) - Für Weihnachten und Silvester starten die Hotels bereits jetzt die Buchungsphase. Das Baltic Hotel auf Usedom kombiniert die Festtage mit einem kostenlosen Aufenthalt für Kinder. Vorteil: Neben den großen Weinachts- und Silvesterfeiern stehen zusätzliche Winterwanderungen am 42 Kilometer langen Ostseestrand Usedoms auf dem Programm.



Und die hoteleigene Bernsteintherme ist ein Paradies für die ganze Familie: Mit dem größten Hotelpool Usedoms und einem 32 Grad warmen Thermalbecken zählt ein extra Kinderbereich und eine große Saunalandschaft mit direktem Zugang zur Ostsee zum Festtagsgenuss.



Sowohl über die Weihnachtszeit als auch den Jahreswechsel können Arrangements mit drei Übernachtungen und Festtagsprogramm gebucht werden. Ein Kind bis zu 12 Jahren ist kostenfrei dabei. Der Zugang zur Bernsteintherme ist ebenfalls eingeschlossen.



Weitere Informationen: www.baltichotel.de



Das Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langen Sandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Die herausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in die hoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größter Hotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness und Fitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alle Altersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergänge oder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern ist das Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegel best Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.de



Bildmaterial: Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreiches Foto-Material zum Baltic Hotel auf Usedom zur Verfügung. Eine schnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.de



Pressekontakt:



John Will Kommunikation

Findorffstraße 22-24

Plantagenhof 8

28215 Bremen

T. 0421 333 98 28

M. 0172 54 54 880

info@will-kommunikation.de

www.will-kommunikation.de



Original-Content von: Baltic Hotel, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/118553