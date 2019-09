Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Den Haag/Lissabon (pts010/12.09.2019/09:30) - Das diesjährige Tech-Event Web Summit findet heuer vom 4. bis 7. November in Lissabon statt. Die europäische Datenschutz-Suchmaschine Startpage https://startpage.com wurde von der niederländischen Delegation zu einem von fünf Teilnehmern gekürt. Startpage hat sich bereits im Vorfeld für das Den Haager Fast Forward-Programm beworben - einem Auswahlverfahren, bei dem sich 32 Unternehmen einer hochrangigen Jury stellten. In einem zweiminütigen Pitch konnte Alex van Eesteren die Mitglieder der Jury von der Datenschutz-Suchmaschine überzeugen und wird deshalb Anfang November für Startpage zur Web Summit nach Lissabon reisen. Es gab strikte Auswahlkriterien, um der Delegation beizutreten, die Startpage lückenlos erfüllt: Bereitschaft zu Beitritt in einen ausländischen Markt, Innovation, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf den Weltmarkt, Skalierbarkeit, das Potenzial für eine finanzielle Rendite und ein überzeugendes Wachstumspotenzial. Startpage auf der Web Summit 2019 Die fünf Gewinner erhalten ein voll bezahltes Programm, das von der Den Haager Stadtverwaltung und der Hague Business Agency finanziert wird. Dazu gehören unter anderem ein umfangreiches Vorbereitungstraining, Investoren-Networking, Diners und "Pizzageld", damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Die unabhängige Jury aus Investoren, Unternehmen, Technologieunternehmern und Start-up-Coaches war besonders daran interessiert, Unternehmen zu finden, deren Lösungen sich positiv auf die Bewältigung wichtiger globaler Herausforderungen auswirken. Der starke Datenschutz-Aspekt von Startpage und der hervorragende Pitch von Alex van Eesteren überzeugten gleichermaßen alle Jury-Mitglieder und brachte der Datenschutz-Suchmaschine die begehrte Teilnahme ein. "Für Startpage ist es eine großartige Gelegenheit, dieser Delegation beizutreten", sagt Alex van Eesteren. "Wir haben in Lissabon die Möglichkeit, uns international zu vernetzen und unsere Datenschutz-Suchmaschine einem noch breiteren Publikum vorzustellen. Viele wissen, wie wichtig Datenschutz ist. Aber nur wenigen ist bekannt, wie leicht unsere User ihre Privatsphäre schützen können, indem sie einfach unsere Datenschutz-Suchmaschine verwenden." Über die Web Summit Die Web Summit ist die größte und wichtigste Technologie-Messe der Welt. Unternehmen machen sich einem großen Netzwerk von Entscheidungsträgern und Medien bekannt und informieren sich über alle wichtigen Branchen, die mit Technologie zu tun haben. Im letzten Jahr waren rund 70.000 Menschen aus mehr als 160 Ländern bei der Web Summit vertreten. Über Startpage Startpage ist die weltweit erste und vertrauenswürdigste Datenschutz-Suchmaschine. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Europa, zeichnet sich durch eine anonyme Suche im Internet aus und verspricht, keine persönlichen Daten oder Userprofile zu speichern. (Ende) Aussender: Startpage.com Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: +43 664 411 50 93 E-Mail: bauer@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190912010

