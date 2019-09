ConSozial - 6. bis 7. November 2019 in Nürnberg - Halle 4a, Stand 4a-308 Neben der Pflegekomplettlösung und den betriebswirtschaftlichen Anwendungen für die Sozialwirtschaft bringt die Wilken Software Group in diesem Jahr gleich mehrere Messepremieren mit auf die ConSozial 2019. So zeigt Wilken mit der "Smarten Kita-Welt" erstmals eine rollenbasierte App, die den gesamten Kita-Alltag digital unterstützt. Dabei können nicht nur die Eltern von der Registrierung bis zur Abrechnung integriert werden. Auch die Mitarbeiter werden unterstützt, beispielsweise bei der Dienst-und Urlaubsplanung. Über den integrierten Workflow lässt sich mithilfe von Wilken künftig auch der Rechnungseingang vollständig digital abwickeln. Aber auch die Kommunikation mit den Kunden lässt sich weitgehend digitalisieren. Wie sich sozialwirtschaftliche Einrichtungen hier neu aufstellen können, zeigt Wilken gemeinsam mit der Online-Agentur moog an praktischen Beispielen. Zweiter Messeschwerpunkt ist das Thema "Energie": Hierzu hat Wilken seine Lösungen für die Versorgungswirtschaft, die in zahlreichen deutschen Stadtwerken im Einsatz sind, auf die Anforderungen in der Sozialwirtschaft übertragen. Wilken demonstriert beispielsweise, wie sich der Eigenverbrauch von Strom, der über Blockheizkraftwerke oder Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der eigenen Einrichtungen erzeugt wurde, im Rahmen von Mieter- und Quartierstrommodellen differenziert auf die einzelnen Bewohner verteilen lässt. Somit müssen nur noch die von außen bezogenen Restmengen mit dem jeweiligen Energieversorger abgerechnet werden. Auch für die Abrechnung der Heiz- und Nebenkosten stellt Wilken eine Lösung bereit, mit deren Hilfe Unternehmen und Einrichtungen für mehr Transparenz bei Verbrauch und Kosten sorgen können. Diese energiewirtschaftlichen Anwendungen arbeiten dabei vollintegriert mit den betriebswirtschaftlichen Lösungen, die Wilken für die Branche anbietet. Die Unternehmen müssen für die Kontrolle der energetischen Daten kein neues Know-how aufbauen. Denn auch die externe Abwicklung der energiewirtschaftlichen Anwendungen ist im Rahmen eines Full-Service-Pakets möglich. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Das Unternehmen erzielte mit rund 500 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz 2017 einen Umsatz von 60,7 Millionen Euro. Wilken verbindet Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem umfassenden Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

