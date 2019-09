Im Bieterkampf um Osram könnte sich der österreichische Sensorhersteller AMS durchsetzen. AMS-Chef Alexander Everke erklärt, welche Teile von Osram er verkaufen würde und wie er die Finanzierung für eine Fusion aufstellte.

WirtschaftsWoche: Herr Everke, wenn AMS Osram übernehmen kann, was wird dann von Osram bleiben? Welche Sparten von Osram passen ins Portfolio von AMS, welche werden Sie voraussichtlich verkaufen?Alexander Everke: Man kann Osram ganz grob in drei Teile separieren: Opto Semiconductors, was den Bereich der Lichtquellen meint. Dieser Bereich ist hochsynergetisch mit uns. Der zweite Bereich ist Automotive. Osram ist bei Beleuchtung Nummer eins im Automobilbereich. Das eröffnet uns bei einer Fusion ganz neue Kundenzugänge, zumal wir unsere Produkte in jene von Osram integrieren können. So kann man etwa in eine Autolampe von Osram Sensorik integrieren, die AMS herstellt. Das bringt für das Design von Autos enorme Vorteile, weil die Sensorik, die wir dann anbieten können, quasi nicht mehr sichtbar ist. Insofern ist der Automotive-Bereich für uns enorm attraktiv. Der dritte Bereich von Osram ist das sogenannte Digitalgeschäft. Dieser Bereich ist eine Summe von vielen unabhängigen Geschäften, die teilweise sehr gut laufen, die aber nicht mit unserer Strategie zusammenpassen. Deshalb wollen wir für diesen Bereich einen besseren Eigentümer finden. Die Details werden mit Osram noch abgestimmt.

Gibt es schon potentielle Käufer für das Digitalgeschäft von Osram?Wir haben eine Liste von potentiellen strategischen Käufern. Interessant sind diese möglichen Käufer vor allem deshalb, weil die Mitarbeiter bei einem solchen strategischen Käufer gut aufgehoben wären. Wichtig bei einem Verkauf der Sparte ist, dass die von uns ausgesprochenen Standortsicherheiten von einem möglichen Käufer beibehalten werden. Gleichzeitig sind wir auch schon von potentiellen Käufern angesprochen worden. Bisher haben wir aber noch keine Gespräche geführt.

Sind unter den potentiellen Käufern auch chinesische Firmen?Nein, das kann ich zu hundert Prozent ausschließen.

Welche Sparten sollen außer der Digitalsparte noch verkauft werden?Derzeit ist das große Thema die Digitalsparte. Gleichzeitig schauen wir uns gemeinsam mit Osram das Portfolio an. So schauen wir uns etwa gerade das Commodity-Geschäft im Mid-Power-General-Living an. Hier überlegen wir, wie wir das weiterführen wollen. Aber hier geht es nicht um Verkauf, sondern das sind reine Produktentscheidungen. Diesen Prozess machen wir auch bei AMS jedes Jahr für unsere Produkte. Es geht einfach um die Frage, in welchen Bereichen mehr und in welchen weniger investiert werden soll. Wir wollen Produkte identifizieren, die geringe Margen haben und die gleichzeitig in Bereichen liegen, in denen es viele Mitbewerber gibt. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Zahl der Mitarbeiter.Haben Sie schon entsprechende Produkte identifiziert, die Sie aussortieren möchten?Nein, das müssen wir uns gemeinsam mit Osram anschauen und dann entsprechend entscheiden.

Wie viele Leute werden von der Osram-Zentrale in München abgebaut? Heißt Standortgarantie auch Beschäftigungsgarantie?Nein, das ist nicht das gleiche. Der Standort, den wir uns mit Osram gemeinsam ansehen bei Personalkürzungen, ist München. In München sind sehr viele Zentralfunktionen von Osram. Wir haben klar gesagt, dass durch eine Fusion in diesem Bereich viele Doppelfunktionen entstehen werden. Hier wird es Einschnitte geben. Aber wir gehen nach dem Prinzip vor, dass wir die besten Teams auf die besten Jobs setzen, unabhängig davon, aus welchem Unternehmen sie kommen. Wir haben keinen Fokus, an anderen deutschen Standorten zu kürzen. In Regensburg wollen wir Mitarbeiter aufbauen.

In Ihrem Übernahmeangebot steht, dass durch die Zusammenlegung der Sparte Opto Semiconductors gewisse Einsparungen erwartet werden. Welche Standorte sind von Einsparungen betroffen?Das betrifft nicht die deutschen Standorte. Wir erwarten in Kulim in Asien Arbeitsplätze in dieser Sparte abzubauen. Gleichzeitig werden wir die ...

