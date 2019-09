FondsDISCOUNT.de wird 'Milliardär' DGAP-News: wallstreet:online capital AG / Schlagwort(e): Fonds FondsDISCOUNT.de wird 'Milliardär' 12.09.2019 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Berliner Fondsvermittler verwaltet eine Milliarde Euro Depotbestand (Berlin, 12.09. 2019) Der Berliner Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, ein Service der wallstreet:online capital AG, hat die Milliarden-Marke geknackt: Der Depotbestand liegt zum 09.09.2019 demnach bei über 1.000.000.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen wurde der Finanzdienstleister im Rahmen des Großen Preis des Mittelstandes von der Oskar-Patzelt-Stiftung als "Bank des Jahres 2019" ausgezeichnet. Für Thomas Soltau, Vorstand der wallstreet:online capital AG, ist die Entwicklung der Depotbestände sowie die Ehrung durch diesen Preis ein Beleg dafür, dass sich immer mehr Menschen an den Kapitalmärkten engagieren: "Zwar endete das Börsenjahr 2018 für viele Anleger enttäuschend. Zwangsläufig erkennen aber immer mehr Menschen, dass das klassische Sparbuch einfach ausgedient hat. Die Europäische Zentralbank wird an ihrer Nullzinspolitik bis auf Weiteres festhalten. Bankguthaben verlieren dadurch an Wert, zudem erheben einige Banken auch bei Privatkunden bereits Negativzinsen. Investmentfonds sind daher auch für Einsteiger eine attraktive und vor allem bequeme Alternative, um Schritt für Schritt Vermögen aufzubauen und Erfahrungen an den Märkten zu sammeln." Unter den Neukunden, die der Fondsvermittler kontinuierlich hinzugewinnt, findet sich das gesamte Spektrum an Anlegertypen: von Fonds-Neulingen, die zum Beispiel einen Fondssparplan einrichten oder Vermögenswirksame Leistungen clever nutzen wollen, über vermögende und langjährig erfahrene Privatanleger bis hin zu professionellen Großanlegern wie etwa Stiftungen. "Unser Ziel war es von Anfang an, den (Fonds-)Markt für unsere Kunden transparenter und verständlicher zu machen und ihnen branchenübliche Kosten zu ersparen", so Soltau weiter. "Dass unser Discounter-Prinzip für Kapitalanlagen immer mehr Anhänger findet, spornt uns an, weiter für beste Konditionen zu kämpfen und unseren Service kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern." Über die wallstreet:online capital AG Die Historie der wallstreet:online capital AG reicht bis ins Jahr 2000 zurück. Die Idee war damals wie heute, Kapitalanlagen für Selbstentscheider deutlich günstiger als bei der Hausbank anzubieten. Im Jahr 2004 wurde das Webportal FondsDISCOUNT.de gelauncht, mit diesem Service gilt das Unternehmen mittlerweile als einer der führenden Fondsvermittler in Deutschland. Dabei ist es der Gesellschaft stets gelungen, neben klassischen Investmentfonds auch neue Produktklassen bzw. Anlagetrends in das Angebot zu integrieren - von ETFs über Direktinvestments bis hin zu Robo-Advisor-Lösungen für verschiedene Ansprüche. Heute betreut die Gesellschaft mehr als 25.000 Endkunden, das bislang vermittelte Investitionskapital liegt bei über 1,5 Milliarden Euro. Davon entfallen etwa 500 Millionen Euro auf den Sachwertebereich und mehr als eine Milliarde Euro auf den Depotbereich. Das Unternehmen befindet sich kontinuierlich auf Wachstumskurs. Im April diese Jahres erwarb die wallstreet:online AG, Deutschlands größte Finanzcommunity, 30 Prozent der Anteile und gab jüngst die Übernahme der Portale Finanznachrichten.de, ariva.de sowie des Magazins Smartinvestor bekannt. "Damit wächst auch unsere Reichweite stark an", erläutert Soltau, der aktuell ein Team aus etwa 30 Mitarbeitern aus Vertrieb, IT, Redaktion und Verwaltung leitet. Trotz der Expansion soll sich an der ursprünglichen Idee aber nichts ändern: "Wir erweitern zwar permanent unser Produkt- und Leistungsspektrum, unsere Kunden profitieren aber weiterhin von einer sehr persönlichen Atmosphäre: Jeder FondsDISCOUNT.de-Kunde hat einen festen Ansprechpartner, der bei der Umsetzung der individuellen Investitionsentscheidung jederzeit behilflich ist." Pressekontakt: Thomas Soltau wallstreet:online capital AG FondsDISCOUNT.de Michaelkirchstr. 17/18 10179 Berlin Telefon: 030 2757764-00 presse@fondsdiscount.de www.FondsDISCOUNT.de 12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online capital AG Michaelkirchstr. 17 / 18 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 27 57 76 - 400 Fax: +49 (0) 30 27 57 76 - 415 E-Mail: info@wo-capital.de Internet: www.wo-capital.de ISIN: DE000A0HL762 WKN: A0HL76 EQS News ID: 872653 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 872653 12.09.2019 ISIN DE000A0HL762 AXC0097 2019-09-12/10:16