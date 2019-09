Original-Research: FinLab AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FinLab AG Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.09.2019 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach H1 zeigt insgesamt weitere Fortschritte im Portfolio ??" Heliad Restrukturierung sorgt für leichten Gegenwind FinLab hat letzte Woche H1-Zahlen bekannt gegeben und dabei eine deutliche Verbesserung wesentlicher Kennzahlen gezeigt, während die Buchwertverluste (Neubewertungsrücklage) aus Heliad Equity Partners das Gesamtergebnis belasten. Dabei folgen die Kennzahlen der grundsätzlich positiven operativen Entwicklung FinLabs. Das IFRS-Periodenergebnis konnte auf 4,6 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) gesteigert werden. Treiber waren Erträge aus Beteiligungen, die in erster Linie die Dividenden aus der Heliad Management GmbH und Patriarch enthalten und deutlich auf 1,8 Mio. Euro (Vj.: 1,2 Mio. Euro) gestiegen sind. Damit decken diese stabilen Cashflows nach wie vor einen Großteil der operativen Kosten des Unternehmens ab (Personalaufwand 1,1 Mio. Euro und Sachaufwendungen 0,6 Mio. Euro). Auch das Finanzergebnis, dass durch Neubewertungen der FinTech-Beteiligungen im Rahmen von Finanzierungsrunden determiniert wurde, ist stark auf 3,5 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) angewachsen. Die Kernbeteiligung Heliad befindet sich dagegen weiter im Restrukturierungsprozess. Nach Veräußerungen von Heliads Aktienpaketen an DEAG, Max 21 und cyan, der Abschreibung von Sleepz sowie Spekulationen rund um einen Verkauf von flatex (Anteil Heliads: 9,9%), hat sich der Aktienkurs der börsennotierten Beteiligung zuletzt wieder deutlich auf jüngst 4,78 Euro (Tief 3,73 Euro) erholt. Ein Verkauf der flatex dürfte u.E. für Heliad, an der FinLab nach wie vor 45,3% hält, einen Gewinn von ca. 30 bis 40 Mio. Euro bedeuten. Es ist u.E. davon auszugehen, dass die FinLab-Vorstände, die inzwischen auch die Heliad Geschäftsführung übernommen haben, einen Teil dieses Geldes reallokieren werden. Im Falle eines Verkaufs rechnen wir allerdings auch mit einer Sonderausschüttung, für die je nach Höhe des Kaufpreises auf FinLab-Ebene bis zu 8 Mio. Euro (1,50 Euro pro Aktie) bereitgestellt werden dürften. Flatex selbst hatte zuletzt mit Meldung vom 04. Juli 2019 mitgeteilt, dass gemeinsam mit Lazard alle strategischen Optionen geprüft werden sollen. Diese könnten jedoch auch nur die Gewinnung neuer Investoren umfassen. Deposit Solutions (DS) verkündete zuletzt eine Kooperation mit Merck Finck, die künftig bei der Vermittlung von Einlageprodukten auch auf die Lösungen von DS zurückgreifen. Dabei spielt der Beteiligung auch das schwierige Zinsumfeld, dass u.E. die Nachfrage nach der Einlagenvermittlung weiter begünstigt, in die Karten. Die Beteiligung AUTHADA gewann mit der comdirect Bank einen weiteren wichtigen Kunden und Cashlink hat zuletzt mit der Emission erster digitaler Wertpapiere einen wichtigen Meilenstein erreicht. In unserer NAV??"Berechnung haben wir die jüngsten Veränderungen im Beteiligungsportfolio berücksichtigt. Dabei haben wir die Heliad-Entwicklung inkludiert. Für Heliad ergibt sich dabei ein insgesamt niedrigerer Potenzialwert-Ansatz von 33,9 Mio. Euro (zuvor: 48,1 Mio. Euro), während sich die Zeitwerte anderer Beteiligungen erhöht haben. Fazit: Operativ befindet sich FinLab u.E. weiter auf einem sehr guten Weg und die Heliad Restrukturierung nimmt Formen an. Nach Anpassung des Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro), bei unverändertem Kaufen Rating. 