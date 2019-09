Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kursentwicklung von Schwellenländeranlagen war in den vergangenen Wochen sehr heterogen, so die Analysten der DekaBank.Hartwährungsanleihen hätten vom starken Rückgang der US-Renditen profitiert und sich gleichzeitig weitgehend immun gegen die gestiegene Unsicherheit mit Blick auf den Handelskonflikt und die Krise in Argentinien gezeigt. EM-Lokalwährungsanleihen hätten unter der Schwäche vieler EM-Währungen gelitten, die von der Abwertung des chinesischen Renminbi belastet worden seien. EM-Aktien hätten sich nach zuvor sehr schwacher Entwicklung stabilisiert. ...

