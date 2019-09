Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei den Landtagswahlen 2021 erneut antreten. Das teilte der baden-württembergische Landesverband der Grünen am Donnerstagvormittag über den Kurznachrichtendienst twitter mit.



Er habe sich "dafür entschieden", sich bei der kommenden Landtagswahl "erneut um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zu bewerben", schreibt Kretschmann in einem "Brief an die Bürgerinnen und Bürger". Seine "Leidenschaft für diese Aufgabe" sei ungebrochen. "Und ich bin dankbar für den Rückhalt und die Unterstützung, die ich spüre. Wir haben große Herausforderungen vor uns. Es braucht Neugier und Erfahrung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen", schreibt der Grünen-Politiker weiter.



Kretschmann ist seit dem 12. Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg.