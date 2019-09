FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 145 (230) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES EUROMONEY WITH 'HOLD' - TARGET 1400 PENCE - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - CANACCORD CUTS IQE TO 'SPECULATIVE BUY' ('BUY') - TARGET 80 (85) PENCE - CANACCORD RAISES JAMES FISHER TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 2050 (1900) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 54 (77) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 185 (145) PENCE - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 125 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 890 (905) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 47 (61) PENCE - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 370 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (325) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1040 (1030) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1410 (1420) PENCE - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 72 (65) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INTERCONT. HOTELS TO 'UNDERWEIGHT'('NEUTRAL'); TARGET 4700(4350)P - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 575 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (5610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 205 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1060 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS CHARLES TAYLOR PRICE TARGET TO 365 (385) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES ASCENTIAL PLC WITH 'HOLD' - TARGET 380 PENCE - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'BUY' - REDBURN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - SOCGEN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 960 (920) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 345 (375) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 205 (239) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob