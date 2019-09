Düsseldorf (ots) - LeasePlan hat seinen jährlichen Car Cost Index veröffentlicht. Die neueste Analyse zeigt, dass das Fahren eines Elektroautos in Deutschland mit gut 800 Euro Unterhalt im Monat um mehr als 200 Euro teurer ist als ein herkömmlicher Antrieb. Die deutschen Ergebnisse hat das Unternehmen auf Basis seiner über 110.000 im Full-Service-Leasing betreuten, ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeuge erhoben.



Beim Car Cost Index von LeasePlan handelt es sich um eine umfassende Untersuchung der Kosten für den Unterhalt eines Klein- bis Mittelklassefahrzeugs in 18 europäischen Ländern. Der Index umfasst sämtliche Kosten fürs Autofahren einschließlich Treibstoff, Wertverlust, Steuern, Versicherung und Instandhaltung. Alle Kosten wurden über die ersten drei Fahrzeugjahre gemittelt und gehen von 20.000 km Fahrleistung pro Jahr aus.



Die gewichteten durchschnittlichen Kosten für das Fahren eines Autos variieren in ganz Europa erheblich, angefangen von 440 Euro pro Monat in Griechenland bis 830 Euro pro Monat in Norwegen. Deutschland entspricht mit 611 Euro Unterhaltskosten fürs Autofahren in etwa dem europäischen Durchschnitt von 617 Euro pro Monat.



Die günstigsten Länder in puncto Unterhalt für ein Elektrofahrzeug sind Griechenland mit 656 Euro und das Vereinigte Königreich mit 676 Euro, gefolgt von Deutschland an dritter Stelle mit 804 Euro.



Jedoch ist das Fahren eines Elektroautos in Deutschland mit über 800 Euro pro Monat immer noch um über 200 Euro teurer als das Fahren eines Benziners mit Kosten von 587 Euro oder eines Diesels, der 576 Euro Unterhalt kostet. Benziner und Diesel liegen in den monatlichen Kosten somit etwa auf gleichem Niveau. In fast allen anderen analysierten Ländern hat sich das Preisgefälle zwischen dem Fahren eines Elektroautos und einem Diesel- oder Benzinfahrzeug verringert. Elektroautos sind in Norwegen und den Niederlanden 2019 im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren hinsichtlich der Kosten voll wettbewerbsfähig.



Tex Gunning, CEO von LeasePlan Corporation N.V., erläutert: "Unser Car Cost Index zeigt, dass Elektrofahrzeuge erschwinglicher als je zuvor werden, insbesondere in Nordeuropa, wo sich staatliche Anreize positiv auswirken. Es ist erfreulich, dass sich das Kostengefälle in anderen Ländern zunehmend ausgleicht, aber es muss noch vieles getan werden, damit jeder ein Elektroauto fahren kann. Wir beobachten mit Besorgnis die Tendenz in der Politik in manchen Ländern, die Anreize für Elektrofahrzeuge zu beseitigen, was zu einer erheblich langsameren Bekämpfung des Klimawandels und der schlechten Luftqualität in unseren Städten führen wird. Die Regierungen in ganz Europa müssen ihre Anstrengungen verstärken und sich zu langfristigen ökologischen Anreizen und Infrastrukturprojekten verpflichten, damit Elektrofahrzeuge die vernünftige Wahl für alle Fahrer werden."



"Leider ist der Unterhaltskosten-Unterschied zwischen traditionellen Kraftstoffen und Elektro in Deutschland noch nicht geringer geworden. Hier muss sich in Zukunft noch einiges ändern, um allen Fahrern die Entscheidung für das nachhaltige Elektrofahren zu erleichtern", kommentiert LeasePlan Deutschland Geschäftsführer Roland Meyer die deutschen Zahlen.



Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus dem LeasePlan Car Cost Index 2019



- Die gewichteten, durchschnittlichen Kosten für das Fahren eines

Autos variieren in ganz Europa erheblich, angefangen von 440 EUR

pro Monat in Griechenland bis 830 EUR pro Monat in Norwegen.

Deutschland entspricht mit 611 EUR etwa dem europäischen

Durchschnitt über alle Antriebsarten in Höhe von 617 EUR pro

Monat. Diese Zahlen basieren auf einer Gewichtung, die auf der

Beliebtheit der Kraftstoffart basiert. - In Deutschland kostet ein Benziner seinen Besitzer

durchschnittlich 587 EUR im Monat, ein Diesel liegt bei 576 EUR

ein Elektroauto bei 804 EUR. Deutschland liegt damit bei allen

Antrieben unter dem europäischen Durchschnitt (Benzin: 594 EUR,

Diesel: 613 EUR, Elektro: 854 EUR). - Das Fahren eines Elektroautos ist in Deutschland mit Kosten von

804 EUR pro Monat immer noch um rund 220 EUR teurer als das

Fahren eines Benziners mit 587 EUR oder Diesels mit 576 EUR - In Griechenland und dem Vereinigten Königreich ist der Unterhalt

für ein Elektrofahrzeug mit 656 EUR bzw. 676 EUR am günstigsten,

gefolgt von Deutschland mit 804 EUR. - Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren macht der Wertverlust (36

%) den größten Teil der Gesamtkosten aus, gefolgt von Steuern

(20 %), Kraftstoff (18 %), Versicherungen (13 %), Instandhaltung

(9 %) und Zinsen (5 %). Für die Fahrer von Elektrofahrzeugen

macht der Wertverlust einen größeren Anteil aus (52 %), jedoch

werden Kosten durch die Nutzung von Strom als Kraftstoff

eingespart. Elektrofahrzeuge profitieren zudem in ganz Europa

von konsequent niedrigeren Steuern und Instandhaltungskosten. Weitere Infos und Downloads: http://ots.de/En293d



Pressekontakt:



Britta Giesen

Referentin Externe/Interne Kommunikation

Telefon: 0211/58640-511

E-Mail: britta.giesen@leaseplan.com



LeasePlan Deutschland GmbH

Lippestraße 4

40221 Düsseldorf

Internet: www.leaseplan.de



Original-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/58964