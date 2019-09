Google und YouTube warnen Künstler, Verlage und Musiker vor sinkenden Einnahmen durch die EU-Urheberrichtlinie. Auch andere Medienunternehmen und Verbände haben beim Bundesjustizministerium Stellung bezogen.

Im Zusammenhang mit der umstrittenen EU-Urheberrichtlinie haben der Suchmaschinenkonzern Google und sein Tochterunternehmen YouTube vor sinkenden Einnahmen für Künstler, Verlage und Musiker gewarnt.

In einer Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Umsetzung der EU-Richtlinie schreibt das US-Unternehmen, ein "nicht funktionierender Rahmen" beinhalte das Risiko, dass "die von YouTube an traditionelle Medien- und Musikunternehmen ausgezahlten Einnahmen sinken" könnten. Dies, so Google in seinem ...

