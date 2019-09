Fallende Ölpreise am Weltmarkt eröffnen heute beträchtlichen Abwärtsspielraum für die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden können mit Abschlägen von bis zu einem Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die ohnehin hohe Nachfrage zieht weiter an. Der Aufwärtstrend der letzten Tage ist intakt, erfährt aber einen deutlichen Rücksetzer. Die Ölpreise an den internationalen Börsen ...

