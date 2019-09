München (ots) -



- Voith und Technische Universität München (TUM) unterzeichnen

Rahmenvereinbarung für gemeinsame Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben

- Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen

Energie, Mobilität, Infrastruktur, Digitalisierung und Robotics Die Technische Universität München und der Techologiekonzern Voith wollen künftig eine enge Forschungsallianz bilden. Ein entsprechendes Rahmenabkommen unterzeichneten am gestrigen Abend Prof. Dr. Thomas Hofmann, designierter Präsident der Technischen Universität München (TUM), sowie Dr. Toralf Haag, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith Group. Die TUM und Voith arbeiten bereits in zahlreichen Forschungsprojekten zusammen - etwa zu Wasserkraft, zur Produktionstechnik oder zu innovativen Fertigungsprozessen. "Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie helfen, den Technologietransfer in die Gesellschaft zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr darüber, mit der TUM eine Exzellenzuniversität als starken Partner an unserer Seite zu haben", so Dr. Toralf Haag, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith Group. Neben der RWTH Aachen und der Universität Stuttgart stellt die Kooperation mit der Technischen Universität München die dritte große Forschungspartnerschaft von Voith dar.



Über die Technische Universität München



Die Technische Universität München (TUM) zählt zu den besten Universitäten Europas. Spitzenleistungen in Forschung und Lehre, Interdisziplinarität und Talentförderung zeichnen sie aus. Dazu kommen starke Allianzen mit Unternehmen und mit wissenschaftlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist eine der drei ersten Exzellenz-Universitäten Deutschlands.



Über die Voith Group



Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Spektrum von Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten für Energie, Öl und Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867, er-zielt der Konzern heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern 4,2 Milliarden Euro Umsatz. Mit Standorten in über 60 Ländern der Welt ist es eines der großen Familienunternehmen Europas.



Pressekontakt:



Mirjam Sander

Voith Group

Global Corporate Communication

Tel. +49 7321 37 9715

Mirjam.Sander@voith.com



Original-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/30621