23,8 Prozent Rendite in den letzten drei Jahren - auch der politisch heiße August konnte dem Max Otte Vermögensbildungsfonds wenig anhaben. Das besondere Interesse: Value-AktienDer August 2019 war heiß - und dies nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen. Auch die Politik sorgte mal wieder für heiße und wechselhafte Schlagzeilen und teilweise auch Sorgen. Wir sind aber unbesorgt und halten weiter an unserer bewährten Strategie fest. Wir beteiligen uns schließlich an Unternehmen mit Produktivkapital und nicht an der heißen Luft der Politiker. Die Performance unseres Max Otte Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) war mit -4,68 Prozent zwar leicht negativ zum Vormonat, aber insgesamt hat kein einziger der von uns beobachteten Indizes eine Verbesserung erreichen können. Wichtiger für uns ist - und das wissen Sie, werte Investoren - die längerfristige Betrachtung unserer Leistung. Seit Jahresbeginn liegt der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit guten 7,2 Prozent im Plus. Auf drei Jahre gesehen sind es 23,8 Prozent.

