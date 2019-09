Berlin (ots) - Wie sind die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern gegenüber digitalen Innovationen im Bereich Bildung eingestellt? Mit dieser Frage hat sich die Vodafone Stiftung im Rahmen einer internationalen bevölkerungsrepräsentativen Umfrage (9.005 Befragte) auseinandergesetzt.



Die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht:



-Die Deutschen stellen der digitalen Bildung in Deutschland ein

schlechtes Zeugnis aus. Nicht einmal ein Viertel der Deutschen (23

Prozent) bewertet die digitale Bildung an Schulen als gut oder sehr

gut. Noch unzureichender wird die Situation an Kindergärten bewertet.

Damit werden gerade die Institutionen, die den Kindern früh den

sinnvollen Umgang mit Technologien vermitteln können, kritisch

bewertet. Der internationale Vergleich zeigt zudem, dass Deutschland

hier weit abgehängt steht. -Die Deutschen sehen Investitionen in digitale Bildung vor vielen

anderen möglichen staatlichen Maßnahmen als Schlüssel für die

Zukunftsfähigkeit des Landes. Sie positionieren sich damit anders als

andere Länder weltweit klar für Bildung. -Gleichzeitig zeigen die Deutschen wenig Begeisterung für

digitale Innovationen an Schule: Den größten Zuspruch findet

weiterhin der klassische Frontalunterricht (50 Prozent). Eine

Minderheit befürwortet digitale Methoden wie digitale Lernwerkzeuge

oder Lernplattformen für ihre Kinder. Bewertung der Ergebnisse durch die Vodafone Stiftung:



Es fehlt eine gesamtgesellschaftliche Bereitschaft, grundlegende Veränderungsprozesse an der Schule voranzutreiben, um eine zukunftsweisende Bildung zu sichern. Die gesellschaftliche Akzeptanz für digitale Innovationen in der Bildung zu steigern, ist eine Aufgabe, an der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam arbeiten müssen.



Die ausführliche Bewertung der Ergebnisse kann in der vollständigen Version der Studie nachgelesen werden (www.vodafone-stiftung.de).



Über die Studie



Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Public Affairs führte im Juni 2018 im Auftrag des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation eine quantitative Online-Erhebung mit 9.005 Befragten im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in neun Ländern mit Hilfe des Ipsos Online Panels durch. Die Vodafone Stiftung Deutschland greift in dieser Kurzstudie auf bildungsrelevante Daten aus der Studienserie zurück. Ausführliche Informationen zum Studiendesign finden sich in der Publikation "The Tech Divide" (https://www.vodafone-institut.de/studies/global-study-finds-that-56-of-employees-lack-the-digital-skills-they-need-for-jobs-in-the-future/) des Vodafone Instituts.



