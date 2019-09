Warnung vor Störungen der öffentlichen Ordnung, Lieferengpässen bei Medikamenten und Verknappung von Lebensmitteln aufgrund von Hamsterkäufen.London - Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein internes Papier für den Fall eines No-Deal-Brexits veröffentlicht. Das am Mittwochabend publik gemachte "Yellowhammer"-Dokument war bereits vergangenen Monat an die Presse durchgesickert und enthält Prognosen darüber, was bei einem ungeregelten EU-Austritt Grossbritanniens passieren dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...