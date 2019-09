München (www.aktiencheck.de) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die infolge der Finanzkrise diskutierte Finanztransaktionssteuer jetzt als reine Aktiensteuer nach französischem Vorbild 2021 umsetzen, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Börse München lehnt eine solche ausschließlich auf den Kauf von Aktien abzielende Steuer ab. ...

