Sarna Röser, Vorsitzende der Jungen Unternehmer, erklärt, was sie sich vom heutigen Treffen mit der Politik erhofft, wie sie Differenzen überbrücken will und was sie gegen den Brief der Rentenversicherung hat.

Sarna Röser (32) ist seit März 2018 Bundesvorsitzende des Verbands die Jungen Unternehmer, einer Interessenvertretung für Familienunternehmer bis 40 Jahre. Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre. Ihr Vater Jürgen Röser leitet in Mundelsheim bei Stuttgart die Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn (rund 50 Mitarbeiter). 2016 gründete sie in Mundelsheim die Beratungs- und Dienstleistungsfirma Röser FAM. Zudem hat sie vergangenes Jahr zusammen mit drei Geschäftspartnern in Düsseldorf das Startup Beamcoo gegründet, eine Plattform für Wissensaustausch, speziell für Mittelständler, auf der sich Angestellte verschiedenster Branchen miteinander vernetzen können, über Unternehmensgrenzen hinweg.

Frau Röser, Verbandsarbeit erfordert viel Zeit: Die Jungen Unternehmer sitzen in Berlin, das Unternehmen Ihrer Familie sitzt im schwäbischen Mundelsheim, und Ihre Gründung Beamco in Düsseldorf. Können Sie derzeit überhaupt Unternehmerin sein?Klar erfordert die Funktion ein gutes Zeitengagement. Aber natürlich bin ich nach wie vor auch Unternehmerin. Im Familienbetrieb in Mundelsheim hält mir meine Familie für die Dauer meiner Vorsitzzeit den Rücken frei und ich kann viel von unterwegs arbeiten. Und das Unternehmen in Düsseldorf bauen wir zurzeit gemeinsam auf. Da ist das Schöne, dass ich wirklich von überall aus arbeiten kann.

Vermissen Sie das Unternehmertum?Angesichts meines Terminkalenders habe ich nicht den Eindruck, etwas vermissen zu können. Ich habe im Alltag all das, was das Unternehmertum ausmacht, plus spannende, neue Einblicke in die Politik.Was sind die größten Unterschiede zum reinen Unternehmertum?Vor meiner Zeit als Bundesvorsitzende war ich komplett in der Unternehmerrolle. Jetzt habe ich den spannenden Einblick in das politische Geschehen, den direkten Austausch und auch das Gefühl, etwas bewegen zu können. Wir haben in Deutschland leider ein negativ besetztes Bild vom Unternehmer. Das hat man erst kürzlich wieder gesehen anhand der SPD-Flyer zum Soli für Spitzenverdiener: Es zeigte einen Mann, der Cocktail schlürfend in der Sonnenliege döst, während das Geld von alleine kam - auf einem Fließband. Das schlechte Image des Unternehmers ist ein massives Problem. In den kommenden fünf Jahren steht hierzulande in 850.000 Firmen die Nachfolge an - aber immer weniger junge Menschen wollen solch eine Unternehmerkarriere.

Wie wollen Sie als Verbandschefin das Image der ...

