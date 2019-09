Der Apple-Zulieferer AMS will den Lichtkonzern übernehmen. Für das Digitalgeschäft von Osram hat der AMS-Chef bereits Käufer in Aussicht.

Der österreichische Chiphersteller AMS, der den Münchner Lichtkonzern Osram übernehmen will, hat für dessen Digitalgeschäft bereits mögliche Käufer in Aussicht. "Wir haben eine Liste von potenziellen strategischen Käufern für das Digitalgeschäft von Osram", sagte AMS-Chef Alexander Everke in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview mit der "Wirtschaftswoche".

Gespräche mit möglichen Käufern seien aber noch keine geführt worden. Chinesische Firmen sollen laut Everke nicht darunter sein. "Das kann ich zu hundert Prozent ausschließen." Der Apple-Zulieferer AMS ist auf optische Sensoren spezialisiert und interessiert ...

