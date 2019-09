Zürich (ots) - Das Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich bleibt attraktiv: Diesen Herbst starten insgesamt 1397 Studentinnen und Studenten ihre Ausbildung an der PH Zürich. Dies entspricht einer Zunahme von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der Studierenden erreicht mit 4143 einen neuen Höchststand.



Das Interesse, an der PH Zürich ein Studium aufzunehmen, ist in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor. Am meisten Zuwachs erhält mit 524 neuen Studierenden die Primarstufe. Das sind über 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch in den Studiengängen Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 sowie Kindergarten- und Unterstufe zeigen die Zahlen bei den Eintritten gegenüber 2018 nach oben.



Der Studiengang Kindergarten- und Unterstufe, der zu einer Lehrberechtigung für den Kindergarten sowie die 1. bis 3. Primarklasse führt, wird dabei mit 93 Neueintritten gegenüber der reinen Kindergarten-Ausbildung mit 36 neuen Studierenden klar bevorzugt. Neben der herkömmlichen Ausbildung bleibt in allen Studiengängen der Quereinstieg beliebt. Mit 39 neuen Studentinnen und Studenten auf der Sekundarstufe I, 78 Studierenden auf der Primarstufe sowie insgesamt 16 Studierenden in den Studiengängen Kindergarten und Kindergarten- und Unterstufe trägt dieser Ausbildungsweg wesentlich zu den hohen Studierendenzahlen an der PH Zürich bei.



Insgesamt beginnen damit am kommenden Montag, 16. September, 1397 Studentinnen und Studenten ihre Ausbildung an der PH Zürich. Im vergangenen Jahr waren es 1329 Studierende. Dies entspricht einer Zunahme von 5 Prozent. Die Gesamtzahl der Studierenden beträgt per Stichtag 1. September 2019 nun 4143 Personen, dies gegenüber 3978 Studierenden im Vorjahr.



Rektor Heinz Rhyn zeigt sich über diese Entwicklung erfreut: «Die wachsenden Studierendenzahlen an der PH Zürich sind zum einen ein starkes Zeichen für die hohe Anziehungskraft unserer Hochschule. Zum anderen weisen sie darauf hin, dass der Lehrberuf attraktiv ist und als sinnstiftend wahrgenommen wird.»



Neue Studierende 2019 nach Studiengängen

Kindergartenstufe 36

Kindergarten- und Unterstufe 93

Primarstufe 524

Sekundarstufe I 233

Sekundarstufe II 213

Masterstudiengänge Fachdidaktik 54

Studiengänge Fach- und Stufenerweiterung 244

Total 1397 Entwicklung der Studierendenzahlen an der PH Zürich 2015 bis 2019

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

Studierende 3873 3840 3879 3978 4143 Die Zahlen entsprechen den Immatrikulationen per 1. September 2019. Die definitiven Studierendenzahlen werden jeweils im Oktober ermittelt.



Kontakt:



Heinz Rhyn, Rektor PH Zürich, Tel. 043 305 51 51 (Sekretariat),

heinz.rhyn@phzh.ch



Original-Content von: Pädagogische Hochschule Zürich, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017941/100832153