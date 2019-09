Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auch Ifo-Institut senkt Wachstumsprognosen

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum wie zuvor bereits mehrere andere Institute gesenkt und fürchtet eine Rezession in Deutschland. Für 2019 erwarten die Münchener Forscher nach eigenen Angaben nun nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent statt bisher 0,6 Prozent. Für 2020 senkten sie die Prognose auf 1,2 Prozent von 1,7 Prozent, bereinigt um die vielen Arbeitstage seien es sogar nur 0,8 Prozent. Für 2021 veranschlagen die Forscher eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,4 Prozent.

HWWI: Konjunktur am Scheideweg zwischen Rezession und Erholung

Auch das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem und im kommenden Jahr gesenkt. Das HWWI erwartet nun für 2019 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,6 Prozent und für 2020 - auch aufgrund von mehr Arbeitstagen - von 1,4 Prozent. Bisher hatten sie 0,9 Prozent und 1,7 Prozent veranschlagt. Unter diesen Bedingungen stehe die deutsche Wirtschaft je nach Politikentwicklung, insbesondere im Ausland, "an einem Scheideweg zwischen einer Rezession und einer möglichen Rückkehr auf einen moderaten Wachstumspfad".

Talfahrt der Eurozone-Industrie hält im Juli an

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Juli gedrosselt. Damit geht die Talfahrt des Wirtschaftszweigs weiter, die schon vor längerer Zeit einsetzte. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,0 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um lediglich 1,1 Prozent gerechnet.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 325 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Die Währungshüter senkten den Leitzins um 325 Basispunkte auf 16,50 Prozent. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten eine Lockerung zwischen 275 und 400 Basispunkten erwartet. In den vergangenen Monaten ist die Inflation zwar leicht zurückgegangen, doch der Hauptgrund für die Zinssenkung dürfte der starke Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan gewesen sein, der regelmäßig auf niedrigere Zinsen drängt.

Jefferies: EZB könnte Bankanleihen kaufen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von Jefferies versuchen, die nachteiligen Auswirkungen negativer Zinsen für Banken über den Ankauf von Bankanleihen und über einen abgestuften Einlagenzins zu mindern. Den Ankauf von Bankanleihen halten die Analysten für das wirksamere Instrument, weil es sowohl den Banken als auch über niedrigere Kreditkosten der gesamten Wirtschaft nützen würde.

IEA hält an Prognose für globale Ölnachfrage 2019 fest

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) erwartet, dass die globale Nachfrage nach Erdöl trotz der Besorgnis über eine schwächere Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr stabil bleiben wird. In ihrem Monatsbericht erklärte die Agentur, dass niedrige Ölpreise dazu beitragen würden, den Appetit auf Rohöl zu steigern. In ihrem Ölmarktbericht bekräftigte die IEA ihre Prognose für das globale Wachstum der Ölnachfrage auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag für 2019.

Bund will Banken gegen Cyberangriffe wappnen

Mit einem neuen Programm will der Bund die Widerstandsfähigkeit des deutschen Finanzsystems gegen Cyberangriffe stärken. Einen entsprechenden Beschluss hätten das Finanzministerium und die Bundesbank getroffen, teilten beide Institutionen mit. Mit dem Programm "TIBER-DE" setze die Bundesbank das von den europäischen Zentralbanken ausgearbeitete "Rahmenwerk für bedrohungsgeleitete ethische Penetrationstests" ("TIBER-EU") für Deutschland um.

EuGH: Regelungen im deutschen Leistungsschutzrecht nicht anwendbar

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die vor sechs Jahren in Deutschland eingeführten Regelungen zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger für nicht anwendbar erklärt. Der EuGH begründete dies in einem Urteil damit, dass die Vorschrift nicht vorher der EU-Kommission angezeigt worden sei.

Scholz fordert großen Wurf für Klimaschutz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in dem geplanten Klimaschutzpaket der Bundesregierung eine Schicksalsfrage für die große Koalition und hat vor dem für den 20. September geplanten Treffen des Klimakabinetts weitgehende Entscheidungen verlangt. "Die Koalition muss zeigen, dass sie dieser Aufgabe gewachsen ist, da müssen wir wirklich einen großen Wurf liefern, nachdem sich alle zu lange im Klein-Klein verheddert haben", sagte Scholz der Passauer Neuen Presse.

Seehofer will von Ländern mehr Anstrengungen beim Wohnungsbau

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat von den Bundesländern mehr Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau gefordert, denn mehr Wohnungen sei der beste Mieterschutz. Das Grundgesetz sei geändert worden und der Bund habe für 2020 zusätzlich 1 Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt, sagte Seehofer, der als Innenminister auch für Bau zuständig ist.

Seehofer: Rechtsextremismus in Deutschland genauso gefährlich wie Islamismus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält den Rechtsextremismus in Deutschland für genauso gefährlich wie den Islamismus. In beiden Bereichen sei die Gefährdungslage hoch, sagte Seehofer in der Haushaltsdebatte des Bundestags. "Auch hier ist höchste Aufmerksamkeit geboten", sagte der Innenminister mit Blick auf den Rechtsterrorismus.

Kretschmann kandidiert in Baden-Württemberg erneut als Ministerpräsident

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl im Jahr 2021 erneut für das Amt des Regierungschefs kandidieren. "Meine Leidenschaft für diese Aufgabe ist ungebrochen", begründete der 71-Jährige seine Entscheidung. Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident in Stuttgart sowie erster und bislang einziger grüner Regierungschef in Deutschland.

Frankreich will Facebook-Währung Libra in Europa blockieren

Frankreich will die geplante Facebook-Währung Libra in Europa blockieren. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagte bei einer Konferenz zu Kryptowährungen in Paris, Libra gefährde die Währungshoheit der Staaten. "Unter diesen Umständen können wir die Entwicklung von Libra auf europäischem Boden nicht erlauben."

Peking will zweigleisigen Ansatz bei Gesprächen mit USA - Kreise

China will die Verhandlungen mit den USA über Handelsangelegenheiten von heiklen Fragen der nationalen Sicherheit trennen, um die festgefahrenen Gespräche wieder in Gang zu bringen. Chinesische Beamte hoffen, dass solch ein zweigleisiger Ansatz beiden Seiten helfen würde, einige unmittelbare Probleme zu lösen und einen Weg aus der gegenwärtigen Sackgasse zu finden, sagten mit dem Plan vertraute Personen.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

