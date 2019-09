Rosenheim (Champions-Trader) Nachdem sich der Start in den neuen Monat noch etwas holprig gestaltet hatte, nahmen die Bullen im weiteren Verlauf deutlich Fahrt auf. Dabei eroberten die Aktienindizes reihum wichtige Widerstände zurück und schicken sich nun an, in Richtung ihrer bisherigen Jahreshochs durchzustarten. Die positiven Tendenzen - die vor allem einer Beruhigung...

Den vollständigen Artikel lesen ...