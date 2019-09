Der EUR steigt und fällt, nachdem die EZB wie erwartet ihre Einlagezinsen um 10 Basispunkte gekürzt hat. Die anderen Zinssätze blieben unverändert. Gleichzeitig wird die EZB ihr Anleihekaufprogramm (QE) mit monatlichen Käufen in Höhe von 20 Mrd. EUR wieder aufnehmen, was unter den Erwartungen liegt (30 Mrd. EUR) - die Wiederaufnahme erfolgt am 1. November. Darüber hinaus beschloss die EZB die Einführung eines sogenannten Tiering-Systems, das den Abwärtsdruck auf die Rentabilität der Bank verringern ...

